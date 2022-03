Kladno vsadilo na dvě odlišné jedenáctky a to ještě dali trenéři volno zkušené dvojce Balšánek – Holub, kterou zkoušet nepotřebují. Zahrálo si skoro celé béčko, a ta na střídačce bylo trenérů víc jak u extraligových Rytířů. „Protože to bylo i béčko a my chceme táhnout za jeden provaz, tak šli na lavičku všichni trenéři,“ vysvětlil kouč áčka Jan Procházka.

Jeho tým překvapil, kombinačně vypadal lépe. V první půli dobře držela levá strana, kde zkušeného Říhu výborně doplnil mladík Čapek. Na hrotu dobře operoval Šnobl a měl největší šanci po přihrávce Ježdíka, střílel však slabě.

Těsně před pauzou měl na druhé straně Nwachukvu největší šanci hostů v celém utkání, když šel sám na brankáře Pettíka (jeho příchod už Kladno dotáhlo), ale nepotvrdil pověst střelce.

Po přestávce internacionál Jiří Novotný na lavičce Rakovníka hlásil svým svěřencům, že na sebe musí mluvit tak, aby to bylo slyšet na Stochově, odkud koneckonců pochází. Sám pak žádal v sílícím mrazu po trenérském protivníkovi Janu Procházkovi teplý grog. Byť jsou kamarádi, neuspěl…

Na hřišti pak hrozili Kladenští dál hlavně ze standardek, kterých měli dost, jenže v koncovce se jim dlouho nedařilo. Na druhé straně mohl skórovat po hrubce kladenské obrany Hejda a ke konci asi nejpěknější ranou utkání orazítkoval Ruda tyčku. Místo rozhodnutí Rakovníka tak přišel gól Kladna, když po další standardní situaci dostal přetažený centr Borák a zavěsil.

"Měli jsme pět šancí, ze kterých musíme skórovat. Bohužel to nešlo, ale na druhou stranu jsme spokojeni s organizací naší obrany. Vysvětlili jsme hráčům, že nemůžeme hrát ofenzivní fotbal, ale organizovanou defenzivu a spíš na brejky," říkal po utkání trenér Rakovníka Mohamed Ben Hassen.

Do sestavy už získal další hráče, soupiska se plní. Velmi nadějně vypadá Wassim z Ústí, Ibrahim i Seol. Velmi slušnou kvalitu předvedli i Ruda nebo Mengue, o kterém kouč mluvil při hodnocení. "V obraně nám ještě chybí soubojová kvalita, ale stoper Maxim Mengue z Kamerunu, který hrál se svou zemí i MS dvacítek, ukázal předpoklady. Bohužel přijel později, ještě bude potřebovat nějaký čas. Snad si na kluky zvykne," doufá Ben Hassen.

To Jan Procházka byl spokojenější, jeho mužstvo předvedlo co umí a co mělo předvést. "Bylo to podle mne vyrovnané a dovedu si představit, že budeme hrát ještě lépe, ale výkon mě potěšil. Kluci to odmakali, měli jsme spoustu standardek a nakonec jsme jednu využili," těšilo ho.

SK Kladno - SK Rakovník 1:0 (0:0). Branka: 84. Borák. Rozhodčí: Vokoun.



Kladno I. pol.: Pettík - Tyban, Kolářský, Javorek, Čapek - Dostál, Pospíšil, Ježdík, Procházka, Říha - Šnobl.



Kladno II. pol.: Cimrman - Borák, Rendla, Abrham, Veiner - Šíma, Růžička, Slabý, Čížek - Jančí, Chvojka.



Rakovník: Ilya - Seol, Mengue, Duchoň, Mašek (Michal), Ruda, Ibrahim, Hradecký, Wassim, Hejda - Nwachukvu (Traore).