Trenér vítězného celku Václav Eck nechtěl být moc optimistický, podle něj šlo hlavně o to, aby si borci zahráli a víc také neudělali. Tatran byl o něco lepší, měl už poměrně jasný náskok 3:0 a 4:1, ale Pavlíkov také bojoval a přitáhl se na 4:3. "V závěru jsme ale zase měli šance hlavně my a úplně jasné. Zejména oba naši střelci mohli ještě dost gólů přidat," mínil Eck.

Příprava mu zatím moc radosti do žil nenalila. Tým Tatranu zatím posily nesehnal, naopak kvůli významnému pracovnímu posunu (ve firmě vyrábějící nejpopulárnější limonádu planety) zatím netrénuje Lukáš Vrána. A tak zatímco jiné kluby často obere o hráče pivo a přílišná láska k jeho bílé čepici, tady to může být nealko…

"Při svých kvalitách a zkušenostech by Lukáš B třídu zvládl i bez většího tréninku, ale není jisté ani to, zda bude stíhat zápasy," bojí se Václav Eck ztráty odchovance, který dlouho laboroval se zraněním.

Hředle už jsou po soustředění, u Metuje si i zahrály

Jeho tým měl na podzim velké starosti. Zejména když se nesešel s kvalitou, kterou nabízejí třeba bratři Benešové nebo Husák. Ti však jezdí pískat jako rozhodčí a často v sestavě Tatranu schází.

Eck jako bývalý skvělý hráč by si představoval, aby i kluby jako je Pavlíkov, kde v minulých letech vyrůstali pod vedením hrajícího kouče Radka Polcara velmi talentovaní kluci, posouval svoje nejlepší hráče do vyšších soutěží. V tomhle se však názory obou mužů rozcházejí, z Pavlíkova asi Tatran posily nesežene. "Já ty jeho kluky samozřejmě znám dobře, sledoval jsem, jak je tam roky vede. Ale když je vidím, zdá se mi, že za poslední rok dva šli spíš dolů než že by se zlepšovali. Kdyby je pustil výš, zlepšili by se určitě. On mi oponuje, že trénují stejně jako třeba v SK, což já si rozhodně nemyslím. V tomhle se opravdu neshodneme," říká smířlivě Eck, který na nepříznivou situaci ve fotbale celého Rakovnicka upozorňuje už dlouho.

O hráče je tady obrovský boj.

"Když už dobří fotbalisté dorostou a vypipláte je, někam se rozutečou a zůstanou vám jeden, dva. Ostatní skončí na vesnicích nebo jdou od fotbalu úplně. Bohužel je to i jejich pohodlností a chováním klubů, které jim často nabídnou, že ani nemusí trénovat a stejně přidají nějakou korunu. Tohle za nás nebylo a těžko se s tím smířím," dodal Václav Eck.