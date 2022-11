Jan Plaček z FK Kněževes – po utkání Lužná - Kněževes (0:0), kdy Lužná v té době vedla okresní přebor, vyčítal třetiligovému rozhodčímu Vnukovi při použití hanlivých slov, že on způsobil délkou nastavení to, že na konci 5 minutového nastavení se dva hráči srazili hlavami a častoval jej výrokem " Jdi do p..i vole, podívej se, co jsi tady udělal“. Dostal za to trest na 5 soutěžních utkání.