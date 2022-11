Hned úvodní minuty byly poměrně zajímavé. Pavlíkov sice kombinoval, avšak do největších příležitostí se po dlouhých nákopech od brankářky dostávaly domácí hráčky. Naštěstí jejich zakončení vždy skončilo těsně vedle branky. Po čtvrthodině hry se Lvice stabilizovaly, vyvarovaly se hrubých chyb a přicházely gólové příležitosti. Přesně zahraný rohový kop zakončila Pázlerová pouze do brankářky, chvíli na Řenčová ve stejné pozici branku přestřelila. Ve 33. minutě Churanová našla ve vápně Pázlerovou, která využila zaváhání domácí obrany. O pár minut později si pozice vyměnily a Churanová ve skluzu zakončila krásnou průnikovku do sítě.

Po přestávce domácí fotbalistky zvýšily aktivitu a včasným dostupováním mařily pavlíkovskou kombinaci. Perfektní zákrok po standardní situaci vytasila Hyková, vzápětí však hrubé zaváhání potrestala domácí útočnice nechytatelným obloučkem. Nicméně během okamžiku si vzal Pavlíkov své dvoubrankové vedení nazpět, když po rychlém brejku Čechová předložila Řenčové před odkrytou branku. Mnichovo Hradiště ve snaze výsledek ještě zkorigovat vsadilo vše na útok, čehož využila Churanová přesným centrem na Řenčovou a ta byla opět úspěšná. V závěru ještě domácí zahrozily, avšak Hyková další korekci výsledku nedovolila.

Trenérka Veronika Bártová: „Vítězství už jsme potřebovali jako sůl. Z naší strany to byl dobrý výkon a věřím, že tři body potvrdíme příští týden v Mladé Boleslavi.

Pavlíkov: Hyková – Feherová, Kieryková, Hajnová, Studená – Řenčová, Brabcová, Čechová, Šímová – Pázlerová, Krejčová, hokejově střídaly: Ketmanová, Osvaldová, Churanová.