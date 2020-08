Lány přišly v létě o kanonýra Balíka, který je nemile překvapil a přestoupil do Doks. Úbytek gólů se tak dá čekat, protože Balík jich střílel mraky. Nahradit ho bude chtít rovněž hodně talentovaný Filip Libecajt, jemuž to střílelo na úspěšném turnaji v Družci (Lány tam vyhrály), ale se Strašecím se mu v koncovce nedařilo.

Novou tváří Lán je také velezkušený brankář Petr Kut, který se tak vrací domů a proti Bubákům, kde strávil řadu sezon, si slušně zachytal – hlavně po změně stran.

Nicméně Lány soka překvapily a měly možná větší šance. Už do půle šel sám na bránu Libecajt, jenže nedal. Domácí udeřili ve 30. minutě po dobré křídelní akci, kterou zakončil Holub. „První půle se mi nelíbila, po dlouhé pauze jsme nehráli vůbec dobře. Gól jsme ale dali z pěkné akce, jaké chceme hrát. Křížný pas do křídla, centr a z první zakončení,“ popsal Jan Mrázek jediné pozitivum prvního poločasu.

Druhá část byla vyrovnaná už jen chvíli. Strašecí začalo přidávat, znát byl příchod z dovolené se vracejícího trenéra Ducára. Přesto mohlo být vyrovnáno a to hlavně po akci Petra a zakončení Doláka. Ten ale neuspěl a Petr z dorážky přestřelil. Když pak znovu v sólu neuspěl Libecajt, tak přišla odpověď ze strany domácích, kteří už měli nadějných situací hodně. V 85. minutě se povedla individuální akce Krupičkovi a ten definitivně rozhodl.

„Řekl bych, že jsme neodehráli špatný zápas. V první půlce jsme Strašecí do ničeho nepustili a měli jsme vést spíš my než oni. Ve druhé postupně přidali a my se dostávali pod tlak,“ uznal domácí předseda a zároveň pořád pevný stoper David Dudášik.

Domácí celek tentokrát koučoval také hrající Jan Mrázek a byl spokojenější až s druhým dějstvím. „Zlepšili jsme se a už to trochu vypadalo. Bylo tam už víc akcí, jaké chceme hrát a věřím, že si to bude sedat víc a víc. Teď jsme zatím byli rádi, že si s námi Lány zahrály a vedru dlouho dobře bránily,“ uznal Jan Mrázek, jehož tým čeká příští sobotu dopoledne opět doma Hostouň B.

Nové Strašecí – Lány 2:0 (1:0). Branky: 30. Holub, 85. Krupička.

Nové Strašecí: Klíma (Hejduk) – Krupička, Bláha, Tlustý, Titlbach – Jemelka, Gregor, Novák, Nováček – Holub, J. Mrázek. Střídali Soukup a Ducár.

Lány: Kut – Krátký (Vrbeník), Dudášik, Švigar, Tetour – Petr, M. Cafourek, Matějka, Dolák – Libecajt, Reichl.