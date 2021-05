„Jsem rád, že volby na Rakovnicku dopadly tak, jak dopadly. Nečekal jsem tak jednoznačný rozdíl, ale za důvěru klubům děkuji já i mí spolupracovníci,“ řekl Zeman dříve Deníku.

Ve fotbale působí Zeman již od roku 1984 jako aktivní hráč Č.L. Kolešovice a SK Rakovník. V polovině 90. let složil rozhodcovské zkoušky a od roku 1996 působil jako fotbalový rozhodčí. Do roku 2015 dokonce jako asistent v profesionálních soutěžích. „Jedním z našich hlavních úkolů teď bude, abychom se dál už nerozdělovali na MY a VY, ale abychom táhli za jeden provaz a aby z toho měl prospěch fotbal,“ přál si Zeman po volbě. Dle jeho slov je teď důležité politikařením vzniklé zákopy zakopávat, ne prohlubovat.

Dle všech indicií může být Libor Zeman do Výkonného výboru SKFS být zvolen, což by okresní fotbal na Rakovnicku bylo určitě příjemné.