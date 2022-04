Ihned od úvodních minut se domácí hráčky usadily na polovině Pavlíkova a téměř mu nepůjčili míč. Tlaku dokázal odolávat pouhých deset minut, poté se Raptorky začaly prosazovat. Paradoxně nebyly gólové ze hry, ale po standardních situacích.

Nejprve Hyková prudkou střelu vyrazila, ale na dorážku od neobsazené útočnice již byla krátká. Za nedlouho prošla střela rozestoupivší se zdí. Tlak domácích nepolevoval, byla jen otázka, kolik střel dokážou Lvice zablokovat a brankových příležitostí odvrátit. Raptorky do poločasové přestávky přidaly ještě dvě branky, opět po laciných chybách.

Do druhého poločasu vstoupily Lvice po změně postů trochu aktivněji do ofenzivy, když se Hajnová vysunula do útoku s hlavním cílem míč podržet. To se dařilo z pohledu nebezpečných výpadů domácích, avšak si Pavlíkov až na pár rohů nic v blízkosti branky Pražanek nevypracoval. Zato na druhé straně byly domácí po centru z rohu úspěšné. V závěru ještě Raptorky proměnily penaltu a upravily na konečných 7:0 po samostatném úniku středem hřiště.

Zkušená Petra Kieryková mínila, že šlo o nelehký zápas. "Byl sice plný bojovnosti, ale bez kapky štěstí. Hráčky plnily pokyny od chybějící trenérky, ale anii tak to nestačilo. V zápase bylo hodně nepřesností a především prohraných soubojů, těmi se dostávaly domácí hráčky lehko do útočných akcí, které byly gólové.“

Pavlíkov: Hyková – Andrová, Churanová, Hajnová, Šarlingrová, Studená – Řenčová, Čechová, Brabcová, Ketmanová - Polcarová. Hokejově střídala: Kristianová

