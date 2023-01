S jakými změnami a cíli Lvice vstupovaly do dalšího ročníku?

Máme několik mladých hráček, které se teprve seznamují s ženským fotbalem. Talent bezesporu mají, jen na sobě musí pracovat. Potřebují samozřejmě čas a podporu zkušenějších hráček a to nejen na hřišti. Cílem bylo nasbírat co nejvíce bodů, ale hlavně hrát pohledný fotbal, který by bavil nás i fanoušky.

Letošní ročník je jiný díky novým soupeřům. Je to konečně příjemná změna hrát proti týmům, se kterými se neznáte?

Je to velice příjemná změna, hlavně po psychické stránce. V minulých letech některé hráčky nastupovaly na hřiště už s tím, že se prohraje nebo že je zápas bude bolet.

Zápasy celého podzimu byly dost nevyzpytatelné. Jak byste zhodnotila výsledky a umístění?

Spokojená rozhodně nejsem a věřím, že holky také ne. Nicméně je to polovina soutěže a já věřím, že v té druhé polovině se nám bude dařit lépe.

Jaký zápas se povedl a v jakém byla ztráta bodů naprosto zbytečná?

Nejhorší zápasy pro mne byly dva. Neuvěřitelný výbuch v Souši a nemohoucnost v Malešicích, to mě straší až do teď. Zbytečná domácí remíza s Vědomicemi nám taky sebrala 2 body, kdy si necháme dát gól v poslední minutě. Vcelku povedený zápas jsme odehrály v Mnichově Hradišti.

Co Lvice čeká o zimní přípravu a s čím jdou do jarní části?

Zimní příprava startuje 3. ledna silovým tréninkem. Dvakrát týdně se budeme scházet, dále pak hráčky budou plnit individuální plány. Na konci února nás čeká soustředění, kde vyvrcholí fyzická příprava. Každá ví, kde má jaké rezervy a na čem je potřeba zapracovat. Cíl je jasný, bavit se fotbalem, bojovat o nejvyšší příčky a nepokazit si oslavy, které nás na konci sezóny čekají.