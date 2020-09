Do utkání vstoupily domácí fotbalistky velice aktivně a již v 10. minutě zazvonila tyč po střele Řenčové. Poté sice Lvice držely balón a soupeřkám ho zřídkakdy půjčily, jenže všechny šance byly bez gólového efektu.

Po půl hodině hry Pázlerová přesně našla nabíhající Řenčovou a ta podél gólmanky otevřela skóre utkání 1:0. Závěr poločasu ovládly Lvice, konkrétně Markéta Pázlerová, která dvěma brankami přinesla klid na kopačky domácích – 3:0.

Po přestávce pokračovaly domácí v neustálém tlaku na branku Brňan, ovšem Churanová minula odkrytou branku. Z ojedinělé akce po nedůrazu ve středu hřiště se hostující hráčka dostala ke střele a překonala doposud nezaměstnanou Krejčovou 3:1. Vzápětí odpověděla Pázlerová, která nejprve předvedla ukázkový oblouček. Chvíli na to zakončila kapitánka rohový kop hlavou a v 62. minutě se z voleje opřela do míče opět po rohu 6:1.

Ke slovu dostaly i hosté, ovšem Pavlíkov podržela Krejčová. V závěru si Andrová z pozice beka zaběhla za obranu a střelou podél gólmanky upravila na konečných 7:1.

Trenérka Veronika Bártová byla ráda, že se zápas Lvicím vydařil jak herně, tak i gólově. „Byl to bojovný týmový výkon a já doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů.“

SK Pavlíkov: Dolejšová – Andrová, Hajnová, Kieryková, Brabcová Ad. – Churanová, Brabcová B., Pázlerová, Abdellatif – Řenčová, Čechová. Střídala: Kristianová.