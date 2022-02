Úvod přátelského zápasu začal podle předpokladů. Přesto, že byl hostující tým více na balónu, Lvice zodpovědným bráněním a dostupováním udržovaly hru uprostřed hřiště. Důležitým okamžikem byla nadvakrát zblokovaná střela ex-Lvice Dubcové z bezprostřední blízkosti. Po dvaceti minutách se Pavlíkov dostal do hry, herně se vyrovnal soupeři a začaly přicházet první náznaky brankových příležitostí. Tu první útočnice Pázlerová zakončila mimo branku. Následující útok sice ta samá hráčka ve skluzu zakončila pouze do gólmanky, ale odražený míč do sítě lobem dostala Ketmanová.

Po přestávce převzala otěže hry opět favorizovaná Chyše. Dubcová po úniku prostřelila Hykovou a srovnala skóre. Poté přicházelo několik šancí hostujících hráček, ale pavlíkovská obrana v čele s gólmankou Hykovou odolávaly.

Naopak na druhé straně se objevovaly defenzivní okénka, kterých využila Pázlerová. Totožnými akcemi, kdy po několika úspěšných kličkách zakončila svá sóla pod břevno, vypracovala dvoubrankový náskok. Krušné byly následující minuty, když Pavlíkov odolával tlaku hostů. Na rozdíl jedné branky se povedlo Chýši po hrubé chybě ve středu hřiště. Do závěru utkání však Lvice hubený náskok udržely.

Trenérka Veronika Bártová hodnotila první přátelský zápas jednoznačně kladně. "Poprvé od začátku zimní přípravy měly holky u nohy balón a dopadlo to nad mé očekávání. Nešlo o výsledek, ale o předvedenou hru a ta nebyla proti tak kvalitnímu soupeři, kterým Chyše bezesporu je, vůbec špatná. Samozřejmě, ale je stále na čem pracovat,“ řekla.

SK Pavlíkov: Hyková – Churanová, A. Brabcová, Hajnová, Andrová – Řenčová, B. Brabcová, Čechová, Feherová – Ketmanová, Pázlerová

Hokejově střídaly: Wittmannová, Kristianová, Studená, Polcarová

Prohlédněte si fotogalerii ze zápasu od Petra Růžka, jemuž tímto za pěkné snímky děkujeme!

