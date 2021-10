OBRAZEM: Lvice remízou v lázních udržely druhé místo

V rámci 8. kola fotbalové divize zajížděly pavlíkovské Lvice na horkou půdu do Karlových Varů k přímému souboji o druhé místo. Oba celky dělily pouhé tři body a prohrou by Pavlíkov díky horšímu skóre klesl o jednu příčku. To se ale po remíze 1:1 nestalo.

Remíza se zrodila v duelu fotbalistek Karlových Varů (v pruhovaném) a Pavlíkova. | Foto: Alžběta Brabcová

FC Slavia Karlovy Vary – SK Pavlíkov 1:1 (0:1) Střelecká efektivita Lvice trápí dlouhodobě, naopak domácí soupeřky si v minulém utkání sedmi brankami potvrdily dobrou produktivitu. Úvod byl poněkud volnější. Za slunečného odpoledne se hra ustálila ve středu hřiště bez větší brankové příležitosti. Po půl hodiny hry Pázlerová vystřelila zpoza vápna, ale vyraženou střelu na zadní tyč její spoluhráčky nestihly doběhnout. Novou krev do žil vlila týmu střídající Eliška Řenčová. Chvíli před přestávkou po kolmici od Pázlerové prokličkovala obranou a nekompromisně zakončila své sólo 0:1. Vstup do druhého dějství nebyl pro Lvice nejšťastnější a domácí byly aktivnějším celkem s územní převahou. Pavlíkov po zodpovědném bránění dokázal z brejkových výpadů zaútočit, ale jeho snahy pravidelně mařil zvednutý praporek pomezního. V 83. minutě přišel trest, když nikdo ze středu zálohy nezastavil přihrávku na domácí útočnici. Hyková sice dokázala první pokus zneškodnit, míč v rukavicích ale neudržela a Vary své zaváhání chladnokrevně napravily - 1:1. V závěru byla blízko rozhodnutí Pázlerová, jenže po skvělém centru Hajnové zakončila hlavou pouze do břevna a k dorážce se Lvice nedostaly, jelikož byl signalizován ofsajd. Trenérka Pavlíkova Veronika Bártová mínila, že v prvním poločase byla hra vyrovnaná a i přes častější držení míče domácích měly její svěřenky více šancí. "Bohužel neproměněných. Druhý poločas nás soupeřky zatlačily a nám dělalo velké problémy míč podržet. Velká škoda šance na konci zápasu, kdy nás zastavilo břevno a dále pak soupeřka, která odkopávala z brankové čáry. Vzhledem k vývoji ale musíme být s remízou spokojené." SK Pavlíkov: Hyková – Churanová, Hajnová, A. Brabcová, Šarlingrová – Krejčová, B. Brabcová, Čechová, Feherová – Pázlerová, Ketmannová Hokejově střídaly: Adbellatif, Polcarová, Řenčová