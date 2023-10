Po minulém zvládnutém domácím utkání proti Vědomicích měly fotbalistky Pavlíkova na programu mnohem těžší zkoušku. V rámci 7. kola zajížděly na horkou půdu loňského účastníka ČFL do Hrádku, který dle předpokladů vede divizi A. Kromě statistiky málo obdržených branek se soupeřky pyšní obdivuhodnou produktivitou, průměrně mají 5 vstřelených branek na zápas. Nejinak tomu bylo i tentokrát, favorit Lvicím ve druhém poločase ukázal, jak se hraje ofenzivní fotbal.

Karolína Čechová (v tmavém) v jejích fotbalových začátcích v přáteláku s Hrádkem. | Foto: Petr Růžek

TJ Hrádek – SK Pavlíkov 6:0 (1:0)

Od úvodního hvizdu se domácí fotbalistky dělaly na hřišti doslova, co chtěly. Hrály ve vysokém tempu, kterému Lvice nebyly schopné sekundovat. Když už Pavlíkov míč vybojoval, ihned ho vrátil velmi nepřesnou nahrávkou. Přesto, že se hosté po většinu prvního poločasu pouze bránily, do kabin se šlo za poločasového skóre pouze s jednobrankovým mankem. Hrdinkou první půle byla bezpochyby brankářka Hyková, která dokázala zlikvidovat nespočet tutovek soupeře. Bezmocná byla pouze ve 3. minutě, kdy domácí střelou k tyči potrestaly nedůraz.

To, co se Hrádku nedařilo do přestávky, ve druhém poločase ukázkově napravily. Na tempu soupeřky neslevily a dále vařily uštvané Lvice. V 52. minutě se situace ve vápně opakovala jako při první brance a domácí tým se opět radoval. Druhou trefou odstartovala hororová čtvrthodina, kdy Pavlíkov čtyřikrát inkasoval. A to nařízenou penaltu Hyková sice parádně vyrazila, ale k odraženému míči byla opět nejblíže jen protihráčka. Lvice měly během utkání pouhé 2 standardní situace, ale ani jedno zakončení se mezi tři tyče nevešlo.

Trenérka Veronika Bártová uznala, že domácí hráčky byly jednoznačně lepší a zaslouženě berou všechny body. "Holky sice bojovaly, rvaly se, ale na slušný výsledek to bohužel nestačilo," řekla.

SK Pavlíkov: Hyková - Feherová, Hajnová, Pázlerová, Studená - Churanová, Čechová, Kieryková, Řenčová, Ketmanová - Krejčová; hokejově střídaly: Gebhartová, Šímová, Baďurová, Somolová