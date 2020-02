Jaká byla očekávání, se kterým jste šly do nové sezony?

Ambice byly samozřejmě ty nejvyšší. Nemělo by smysl, aby tak zkušený tým vstupoval do sezony s pocitem, že nechce soutěž vyhrát. V létě se nás sešlo šestnáct a s tímto počtem jsme šly do nového ročníku divize žen. Příjemnou změnou byla skutečnost, že jsem nemusela řešit neobsazenost nějakého postu.

Výsledky v podzimní části byly jako na houpačce. Co bylo hlavní příčinou, že Lvice nedokázaly vyhrát žádné z vyrovnaných utkáních se silnými soupeři?

Jediný a zásadní problém je, že nedokážeme dávat góly, a to ani z vyložených šancí. Neproduktivita nás doprovází již dlouhodobě. Se silnějšími soupeři vždy hrajeme pohledný a vyrovnaný fotbal, ale na vstřelení branky se velmi nadřeme.

Doma se Lvicím dařilo, ovšem venkovní utkání byla nezvládnutá. Má domácí prostředí opravdu takový vliv na výkon hráček?

Domácí hřiště je určitě výhodou. Hráčkám dopomáhají fanoušci, kteří nám vždy dokážou vytvořit parádní atmosféru. V Pavlíkově se holky rvou opravdu jako lvice. Není to pravidlem, ale například ve venkovních zápasech s Bohemkou a Raptorkami hráčky předvedly nepochopitelné zkraty.

Mluvila jste o špatné produktivitě. V předchozích ročnících byla kanonýrem Markéta Pázlerová, ta se ale teď posouvá více do obrany. Není nikdo, kdo by ji nahradil?

Kanonýra jako takového momentálně nemáme. Nehrajeme na klasického hrotového útočníka, tak že i proto se góly dělí mezi více hráček. Je to dlouhodobý problém, který se snažíme řešit a já doufám, že se to naše prokletí v jarní části zlomí.

Jaký tým vás v letošním ročníku divize překvapil? Jsou lídři tabulky opravdu tak obávaní soupeři, kteří by se nedali porazit?

Porazit se dá každý, s tímhle se musí i vstupovat do každého zápasu. Musíme zapracovat na sebedůvěře jednotlivých hráček. Holky se strašně podceňují, nevěří si a z toho potom pramení zbytečné chyby.

Nyní jste na pátém místě tabulky se ztrátou pěti bodů na prvního a pouhý bod na třetího.

Rozdíly v tabulce prvních pěti týmů jsou minimální a stát se může cokoli. Určitě je stále o co hrát a my se popereme o nejlepší možné umístění. Šance na lepší výsledek rozhodně je.

Kdy začala pro fotbalistky zimní příprava a jaký je její rozvrh?

Zimní přípravu jsme odstartovaly 7. ledna. V tělocvičně se zaměřujeme na posilování celého těla a kompenzační cvičení. O víkendech je na programu běhání. Individuální běžecké plány plní každá hráčka podle časových možností, ale vždy tak, aby měla za týden splněno. V únoru nás čeká soustředění v Blšanech a přátelské utkání s Mělníkem.

Doplní se stávající kádr ještě o nějaké hráčky?

Jsem strašně ráda, že se nám vrací Adéla Brabcová. Ačkoli není ještě jisté, do kolika zápasů naskočí, to, že začala trénovat, je výborné. Hodně holkám na hřišti pomůže. Adéla Churanová už je taky zdravá a měla by se přidat k týmu. Poprvé se v zápasech ukáže Kristýna Polcarová, které bylo patnáct v lednu, tudíž kromě trénování už může i hrát. Novou tváří je Katka Somrová a její přestup je právě v jednání.

(ab)