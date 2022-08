Nejlepší možné umístění bylo 2. místo, bylo v silách Lvic?

Cíl je jasný každou zimní přípravu, co možná nejlépe se připravit na jarní část. Ano, druhé místo bylo reálné. Věděly jsme, že o umístění budeme bojovat především se Souší a s Vědomicemi. Ani jeden zápas se nám výsledkově nepovedl. Obzvlášť mě mrzí výsledek ze Souše, kde jsme si prohrát nezasloužili.

Již v průběhu jarní části přišly nové hráčky, naopak z důvodu zranění jste už nemohla stabilně počítat s Adélou Brabcovou a Míšou Šarlingrovou. Jak toto kádrové míchání ovlivnilo další zápasy?

Přišla k nám Lucka Osvaldová, což je perspektivní hráčka s výbornou střelou. Pokud bude makat i na ostatních věcech, tak z ní bude skvělá fotbalistka. Jsem ráda, že se po pauze vrátila Petra Kieryková. Nové holky se od ní mohou učit, má mnoho zkušeností, dokáže poradit a hlavně máme v kabině ještě více živo. Adél s Míšou jsou zkušené a kvalitní hráčky, které byly hlavními postavami základní sestavy. Bohužel s ohledem na určité zdravotní problémy, kdy fotbalu nemohly dávat 100 procent, se rozhodly skončit. Pochopitelně je to pro kabinu ztráta jak lidská, tak sportovní.

Řešilo se i další působení Lvic na fotbalové scéně? Byla situace opravdu tak vážná?

Moc růžově to s naším týmem nevypadalo, ale snažily jsme se to řešit dostatečně dopředu. Nakonec vše dobře dopadlo, odeslala se přihláška a Lvice první víkend v září vstoupí do neuvěřitelné dvacáté sezóny.

Během letní pauzy přišla další mladá děvčata, která mají o fotbal zájem. Jak vnímáte nové tváře v týmu? Byly nějaké další změny v kádru do letošního ročníku?

Natálka Burešová k nám přestoupila ze Zavidova, je velmi talentovaná a už má fotbalové návyky. Stejně tak i Terka Šímová, která k nám přestoupila ze Slavoje Kladno. Obě holky mají velikou výhodu, že fotbal už nějakou dobu hrají a jsem sama zvědavá jak se „poperou“ s ženským fotbalem. Aneta Gebhartová, Katka Nedvědová ani Nikola Baďurová s fotbalem zkušenosti nemají, nicméně trénovat chodí poctivě a na každém tréninku je vidět jejich progres. Kája Čechová začne studovat v Praze a tím pádem je pro ni logickou volbou některý z pražských týmů. Jak vše dopadne, se uvidí po prázdninách, nicméně její odchod je pro nás velmi citelný. Každopádně ji ale přejeme, ať jí to vše vyjde, zažije mnoho fotbalových radostí a budeme věřit, že se mezi nás jednou vrátí.

Nový ročník nabízí změnu v rozlosování. Konečně FAČR snížil počet divizí na tři, aby byly jednotlivé soutěže početnější. Nyní má Divize A deset týmů, znáte soupeře?

Snížení počtu divizí je důsledek toho, že hodně týmů již soutěž nepřihlásilo a proto FAČR jinou možnost ani neměl. Nebýt toho, tak by nesmysl s nadstavbou pokračoval dál. Jsem ráda za jiné pro nás neznámé týmy (Malešice, Jílové, Dukla B, Viktorie Plzeň, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav). Kromě Varů, Vědomic a Souše soupeře neznáme a myslím, že je to dobře i pro holky. Po těch letech už se přesně vědělo, kde nás co čeká a nemine.

Kádr prošel velkou obměnou, možná největší za poslední roky. Jaké máte očekávání a jaké si dáváte cíle do nového ročníku?

Cíle jsou i nadále stejné. Bojovat jako každý rok o nejvyšší příčky. Ale hlavně, aby nás to všechny bavilo, měly jsme z fotbalu radost a v Pavlíkově skvělou partu. To je polovina úspěchu! Očekávám od holek, že se i v novém složení budou rvát na hřišti jako lvice.

Jak nyní často trénujete a jaký byl závěr letní přípravy?

Trénujeme dvakrát týdně a o minulém víkendu jsme sehrály přátelské utkání s Hrádkem. Tuto neděli se chystáme na generálku se Zlíchovem. Oba týmy hrají ČFL, takže to pro nás bude konfrontace s vyšší soutěží.

Kdy budete mít domácí zápasy? Kdy Vás mohou fanoušci podpořit?

Domácí zápasy budeme hrát v sobotu od 10:30 a všichni jsou srdečně zváni.

Letos jsou Lvice na fotbalové scéně dvacátý rok, chystají se nějaké oslavy?

Oslava určitě proběhne, takové výročí se oslavit prostě musí. Nějaké představy už jsou, ale nebudu nic prozrazovat. Vše bude včas zveřejněno.

