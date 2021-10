Utkání začalo dle očekávání, Pavlíkov byl na míči a brňanské hráčky utvořily na vlastní polovině obranný val. Když Pázlerová ve 12. minutě neproměnila stoprocentní šanci, spadla na Lvice deka. V kombinaci byly zbrklé a hlavně velmi nepřesné. Několik brankových příležitostí se sice urodilo, ale žádnou nevyřešily s klidnou hlavou a naopak do několika výpadů se staly také domácí hráčky.

Do druhého poločasu nastoupily Lvice s několika změnami. Tou nejvýraznější byla výměna Kateřiny Hajnové ze stopera do útoku, a neslo to své ovoce. V 50. minutě Řenčová přesným pasem našla Šarlingrovou, která přesně uklidila na zadní tyč 0:1. Za čtvrt hodiny Krejčová vybídla Hajnovou a ta se v zakončení nemýlila 0:2. Po několika minutách dobře rozehraný auto posunula Brabcová na Hajnovou, jenž propálila vše, co jí stálo v cestě 0:23. V závěru se Lvice ještě tlačily za navýšením skóre, ale Brabcová z malého vápna trestuhodně mířila jen mimo brankovou konstrukci.

Trenérka Pavlíkova Veronika Bártová přiznala, že v zápase její hráčky bojovaly hlavně samy se sebou. "Nedařily se nám přihrávky a kombinace celkově. Po přestávce se naše hra zlepšila. První gól nás uklidnil a pak už to holky zkušeně dohrály,“ hodnotila.

ČFK Brňany - SK Pavlíkov 0:3 (0:0).

SK Pavlíkov: Hyková – Šarlingrová, Hajnová, Andrová – Feherová, Brabcová B., Čechová, Řenčová – Krejčová, Pázlerov, Ketmanová

Hokejově střídaly: Polcarová, Abdellatif, Kieryková