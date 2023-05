Bylo 1. 4. 2003, když vzniklo první neregistrované ženské fotbalové družstvo v Pavlíkově pod taktovkou Vlastíka Fiedlera. Jen málokdo tenkrát věřil tomuto aprílovému žertíku, avšak vážnost potvrdila přihláška do následujícího ročníku ostré soutěže. Letos děvčata v kopačkách slaví neuvěřitelných 20 let, kdy ještě donedávna hrálo hned několik žen, které stály u samotného zrodu. Oslava se odehraje 10. června na pavlíkovském hřišti.

Fotbalistky Pavlíkova | Foto: Petr Růžek

Po dlouhé roky se výkony a výsledky dívek v návaznosti na kádr měnily. Plná střídačka za rok zela prázdnotou, pak zase přišel hráčský boom. I tak s každou překážkou se dokázaly Lvice popasovat, byť je to stálo jeden ročník jako rezervu FK Rakovník nebo zápasy odehrané v početní nevýhodě. Pavlíkovské fotbalistky brzy zažily slast vítězství, avšak následná zkušenost v II. lize byla i díky velkému počtu zraněných velmi hořká. Roční konfrontace s kvalitnější soutěží byla pro Lvice nad jejich síly a možná doteď je postup velkým strašákem. V roce 2018 po několika „nezdařených“ druhých místech Pavlíkov divizi ovládl, ovšem vědom si svých kvalit a možností, postup do ČFL odmítl.

Za dvacet let prošly družstvem desítky hráček i poměrně mnoho trenérů. Jak již bylo řečeno, obrovskou zásluhu na existenci Lvic má Vlastimil Fiedler, který se svými asistenty Janem Křišíkem a Pavlem Kouckým dokázali ve svých svěřenkyních probudit potenciál a lásku k fotbalu. Na jeho prvopočátky navázal Miroslav Macák ve spolupráci s Milanem Janouškem. Právě nynější starosta Macák i přes odchod z pozice trenéra drží stále dohled nad pavlíkovským týmem.

Foto, video: Pýcha Pavlíkova, hostil parádní evropskou přehlídku fotbalgolfu

Působení trenéra Jardy Červeného společně s Petrem Johnem bylo nuceně z pracovních povinností ukončeno dříve a bylo by na zajímavou debatu, jak by vypadala budoucnost, kdyby zůstali. Také další lodivodi se nesmazatelně vryli do historie klubu, ať už to byla přespolní Irena Kociánová, která měla nemalé zkušenosti s ženským fotbalem, či Josef Štiller, který se po angažmá v Pavlíkově vrátil k trénování mládeže. V současné době tým Lvice trénuje bývalá stoperka a kapitánka Veronika Bártová, pro kterou se za ta léta tým stal srdeční záležitostí. Nepostradatelnou součástí celku je ochranitelská ruka pana Miroslava Nováka.

Obecně to s ženami není nic jednoduchého, což o trénování platí dvakrát. Za každého, který týmu věnoval kratší či delší chvíli svého času ve snaze Lvice posunout někam dál, patří obrovské poděkování. Jejich prací se neodmyslitelně zasloužili o to, že nyní mají možnost vstupovat do třetí dekády.

Což je důvod k oslavě, a tak by Lvice rády pozvaly všechny příznivce fotbalu v sobotu 10. června na pavlíkovské hřiště, kde se od 15. hodin konkrétněji připomene historie, trenéři a hráčky, v neposlední řadě klub fanynek a dalších přátel pavlíkovského fotbalu. V průběhu odpoledne proběhne utkání, ve kterém současné hráčky vyzvou ty bývalé. Oslavy zakončí koncert ZUŠ kapely Grippeds a ACIDICI.