Vstup do utkání měl Pavlíkov velmi zmatený. Těžko se seznamoval s malým hřištěm, ale především s velkým množstvím bahna, díky kterému hráčky většinou končily na zemi. Domácí fotbalistky byly více na míči, ale první obrovskou šanci po rohovém kopu poslala Pázlerová jen těsně vedle tyče. Vzápětí odpověděla Dukla brankou z velmi rychlého protiútoku.

Po půlhodině přišly největší brankové příležitosti hostů. Krejčová centrovala na zcela nehlídanou Řenčovou, ovšem ta z malého vápna přestřelila zívající branku. Minutu na to si v úplně stejné pozici počínala sama Krejčová.

Lekci z produktivity potrestaly domácí, když se po rohu trefily přímo do šibenice. Přestože Dukla udávala tempo hry a měla míč na svých kopačkách, Lvice nic nevzdávaly. Pázlerová se šikovně obtočila kolem stoperky, ale její střela postrádala razanci. Do poločasu se opět Řenčová dostala do obdobné situace jako poprvé, ovšem ani tentokrát nebyla úspěšná.

Po přestávce se nadále Pavlíkov hnal za kontaktní brankou, ovšem úspěšné byly domácí fotbalistky. Lvice ve snaze zefektivnit defenzivu vyslaly stoperku do útoku.

Po střídání Kierykové se hra velmi oživila a její dalekonosná střela skončila pouze na břevně. Ihned na to tvrdou střelu Hajnové vyrazila pozorná gólmanka. Přeci jen se Lvice dočkaly, hlavou byla úspěšná Pázlerová po rohovém kopu. To však bylo Pavlíkova vše. Domácí po dalším rychlém brejku navýšily a v závěru proměnily nařízenou penaltu.

Trenérka Veronika Bártová žehrala na špatnou koncovku: „Neproměnění vyložených šancí nás stálo dobrý výsledek. Byl to bojovný zápas, spíše na bahně než na trávě. Měly jsme tři tisíciprocentní šance, ale ty jsme nedokázaly proměnit na rozdíl od soupeřek. Je to pro nás krutý výsledek. A o panu rozhodčím se raději vyjadřovat nebudu.“

SK Pavlíkov: Hyková – Studená, Hajnová, Andrová, Feherová – Řenčová, Brabcová, Čechová, Ketmanová – Pázlerová, Krejčová; hokejově střídaly: Šímová, Osvaldová, Kieryková.

