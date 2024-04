Prošel výstavní plzeňskou akademií, zahrál si v nepříliš podařeném projektu třetí ligy v mateřském SK Rakovník. Teď Marek Hejda válčí za Povltavskou FA opět v České fotbalové lize a v klubu prožil dva zajímavé veletoče.

Videomomentky / Sokol Hostouň - Povltavská FA 0:3, ČFL A 29. 3. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Povltavská měla týden před Velikonocemi volno, a tak hráči jejího A týmu vyrazili pomoci béčku do krajského přeboru, jenže hosté z Doks je šokovali, celkem v pohodě udrželi čisté konto a sami udeřili někdejším střelcem Tatranu Rakovník Alešem Nesládkem.

Marek Hejda u toho byl, ale hrál rovněž tento pátek v Hostouni už za áčko Povltavské, které přežilo první půli a ve druhé dominovalo – vyhrálo 3:0. „Doksy – všechna čest, nehrály špatně – ale v krajském přeboru je to jiný fotbal. Často se tam nehrálo, pořád je to přerušené, to v Hostouni nebylo. Ale byla to hlavně naše chyba a vlastně trochu ostuda, kterou jsme se snažili napravit, protože jsme od trenéra (Zbyňka Busty) dostali v týdnu pořádný čoud, že takhle to nejde. 3:0 v Hostouni, to už je náprava,“ usmál se Marek Hejda, který na levé straně Povltavské sice neskóroval, ale hrál hlavně po obrátce perfektně – tak jako jeho spoluhráči.

Rakovník jede! Vestci nastřílel čtyři lahůdkové góly a klepe na čelo A třídy

Přiznal, že nadále sleduje také mateřský SK Rakovník, pár zápasů v sezoně dokonce viděl na vlastní oči. „Jsem rád, že se jim v A třídě tak daří, samozřejmě jim fandím. A myslím, že takový klub by měl hrát ve vyšší soutěži. Na pár zápasech jsem byl a kluci tam podle mne vyhrávají hodně díky tomu, že jsou mladší a mnohem rychlejší než protivníci. Bývá to vidět ve druhých poločasech, kde soupeře přehrávají. Snad jim to vydrží, postoupí a pohrnou to i v další soutěži,“ přeje kamarádům a bývalým spoluhráčům Marek Hejda.