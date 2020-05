Pak už vše vzalo rychlý spád, protože Matějů neváhal ani vteřinu a autem nabral směr České republika. „Přijel jsem začátkem dubna. Měl jsem ale obavu, abych svým příjezdem nikoho neohrozil,“ připouští. „Absolvoval jsem povinné testy jak při odjezdu z Itálie, tak na našich hranicích. Oba vyšly negativně, takže všechno bylo v pořádku,“ přiznává úlevu Matějů, kterého po příjezdu domů přesto čekala povinná dvoutýdenní karanténa.

I po jejím absolvování se ale snaží vyhýbat veřejnosti. „Čas trávím převážně doma. Snažím se posilovat, když si jdu zaběhat, tak do lesa. Pouze jednou jsem zatím udělal výjimku a šel jsem potrénovat na fotbalové hřiště,“ prozrazuje Matějů, který pobývá v Rosovicích, vesničce na Příbramsku, ve které vyrostl.

Odtamtud také sleduje vývoj situace na Apeninském poloostrově, především s ohledem na možné pokračování Serie A. „Sám nevím, co bude. Čekám na zprávy od klubu. Všechno ale závisí na rozhodnutí představitelů italské vlády,“ domnívá se odchovanec Příbrami, podle kterého by však bylo nejrozumnější v sezoně nepokračovat. „Když už byly ukončeny soutěže v Nizozemsku nebo ve Francii, nedává mi logiku, že by se mělo hrát v nejvíce zasaženém evropském státě. I kdybychom měli všechny zápasy hrát na jihu Itálie,“ má jasno a dodává: „Upřímně, kdybych se musel vracet, měl bych strach.“