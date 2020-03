Jak se současná situace s koronavirem odráží v okresním fotbale?

FAČR centrálně v návaznosti na nařízení Vlády ČR rozhodla o přerušení všech mistrovských soutěží. V tuto chvíli se nedá předvídat vývoj situace a ani to, kdo bude o případném dohrání nebo anulování soutěží rozhodovat. Nicméně předpokládáme, že toto rozhodne FAČR pro všechny své soutěže jednotně.

Jsou už nějaké alternativy dohrání soutěží?

Nepřísluší mi, abych alternativy stanovoval, ale podle mého názoru je možné, pokud by se začalo hrát alespoň se začátkem května (20. kolo), tak je možné poměrně dobře sezonu dohrát vzhledem k tomu, že v červnu jsou ještě dva volné víkendy a některá kola by se mohla dohrávat ve středu. Bylo by to složité pro nás všechny, ale dalo by se to snad zvládnout.

Co když se soutěže nedohrají, budou celé ročníky anulovány? Nebo budou platit tabulky po podzimu?

O tomto pravděpodobně, jak jsem již zmiňoval, rozhodne FAČR centrálně. Nicméně není podle mého názoru reálné a spravedlivé, aby byly považovány za směrodatné výsledky podzimní části. Proto bych v tomto krajním případě očekával anulování celé sezony.

Brzy končí přestupní termín, kluby zvažují, zda přestupy uskutečnit, nebo počkat na další termín?

K tomuto bohužel nemám žádné aktuální informace a myslím si, že to v tuto chvíli asi neví nikdo vzhledem k nepředvídatelnému vývoji situace.

Chcete něco vzkázat hráčům, fanouškům, funkcionářům?

Rád bych jménem OFS popřál všem sportovcům, funkcionářům a fanouškům s jejich rodinami pevné zdraví a věřím, že tuto krizi brzy zvládneme.

Kromě toho bych chtěl využít této příležitosti a zmínit se o webu www.fotbalnajednelodi.cz, který právě vyvíjíme a měl by začít fungovat v horizontu několika dní. Na tomto webu spolupracujeme s OFS Kladno, konkrétně s jeho předsedou Petrem Blažejem a za náš OFS se na něm podílí kromě mě i místopředseda Libor Zeman a člen VV Josef Váňa.

Dále se na tvorbě obsahu budou podílet lidé s různých koutů republiky. Třeba nás podpoří i Středočeský KFS a jeho předseda Miroslav Liba, který takové projekty dlouhodobě podporuje. Web bude sloužit ke sdílení různých lekcí a tréninků na doma ze strany různých trenérů, rozhodčích aj., za účelem toho, abychom během této krize „nezakrněli“.

Miloslav Doležal