Podle kouče Rakovníka Jaroslava Hamouze mužstvo vstoupilo do utkání u Berounky příliš laxně a zaplatilo za to. "Začátek byl vážně špatný, zejména prvních 25 minut. Soupeře to posadilo na koně a první poločas patřil jasně jemu," řekl Jaroslav Hamouz.

Výsledek ještě nebyl ztracený, domácí se prosadili jen jednou po trmě - vrmě před brankou Peška, ale ve druhé půli Pražané přidali po špatné rozehrávce hostů další gól. Teprve pak se Rakovničtí zvedli, začali si vytvářet šance, ale Sabo ani Kýzl ještě neuspěli. To se povedlo až Wajshajtlovi, který se dostal na vápně k odraženému míči a placírkou ho poslal přesně k tyči.

Obrazem: Soutěží s kluky se mladé fotbalistky Rakovníka připravují na budoucnost

Vyrovnat se už nepovedlo a Jaroslav Hamouz pouze zopakoval, že tentokrát se mu výkon jeho týmu nelíbil. "Hlavně s tím úvodem jsem hrubě nespokojen," dodal.

Olympia Radotín – SK Rakovník 2:1 (1:0). Branky hostů: Wajshajtl.

Rakovník: Pešek - Alexij, Černý, Šindler, Pucholt - Žďánský, Čadek, Sklenka, Wajshajtl, Bohatý - Sabo. Střídali Váňa, Kýzl, Valcha, Turbák.