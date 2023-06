/FOTOGALERIE/ 11 zápasů, 11 výher, skóre 149:8. Fotbaloví mladší žáci Sokola Nové Strašecí vyhráli už s předstihem okresní přebor a byli slavnostně korunováni. Svému klubu dělají skvělou reklamu a teď za ně v zákulisí bojují dospělí, aby mohli postoupit. Zasloužili by si to.

Oslavy vítězství mladších žáků Nového Strašecí v okresním přeboru. | Foto: Ivana Rezková

„Sezona byla skvělá, ale je hrozná škoda pro tyhle děti, že nemohou postoupit,“ lituje jeden z dvojice trenérů Jiří Jurgowski s vysvětlením, že fotbalová pravidla vše určují tak, že se postupuje podle starší kategorie.

A starší žáci Nového Strašecí sice také hráli v sezoně perfektně, ale ve sdruženém okresním přeboru nestačili na Slavoj Kladno a skončí zřejmě druzí. „Starší žáky vedeme také my s Ivanem Haužvicem (vynikající brankář Rynholce – poz. red.), ale na začátku sezony jsme jich měli jenom šest. Takže sestavu doplňovali mladší,“ vysvětlil Jurgowski.

To bude velká výhoda pro další sezonu, protože v mladších žácích se ještě hraje na menší hřiště s osmi hráči, ve starších už se přechází na klasických jedenáct a velký plac. „I proto si myslím, že naši kluci by obstáli i v kraji, už jsou prostě na velké hřiště zvyklí. My si dokonce proti krajským mužstvům zahráli pár přáteláků a poráželi jsme je,“ chlubí se jeden z koučů malých bubáků.

Teď on i další Strašečtí doufají, že někdo z kraje svoje mužstvo nepřihlásí, pak by měli šanci posunout se nahoru.

A dál makat i za svého kamaráda a tahouna týmu Václava Černého, jehož v zimě potkala obrovská fotbalová smůla – přetrhal si vaz v koleni. „Přebor jsme vyhráli i pro něj. Na operaci bohužel nemůže, protože pořád ještě roste. Snaží se ale koleno naposilovat a volí vhodnou regeneraci, takže třeba se na trávník v dohledné době zkusí vrátit. Uvidíme, talent je to každopádně velký,“ říká Jiří Jurgowski.

Přál by si, aby tým uspěl ve čtvrtek také v posledním duelu sezony ve Hředlích, ale do sestavování sestava mu zasahují nemoci a další omluvenky. „Uvidíme, jak tým dáme dohromady. Je jasné, že prohrát už nechceme, ale důležitější teď podle mne je, aby se povedl ten postup. Je to talentovaná generace kluků a zasloužili by si to,“ dodal Jiří Jurgowski.

Sestava týmu: Oliver Paul Inman, Viktor Pelc, Patrik Holý, Matyáš Rublič, Jan Hrabánek, Martin Kříž, Thomas Rydval, Filip Král, Tomáš Haužvic, Michal Škvor, Tomáš Jurgowski, David Vavřínek, Zdeněk Matějovič, Jakub Veselý a Marián Táborský, Václav Černý.