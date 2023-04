/FOTOGALERIE/ Snad poprvé od začátku letošního ročníku měla trenérka fotbalistek Pavlíkova Veronika Bártová k dispozici všechny hráčky. První domácí utkání odehrály Lvice netradičně v neděli na velmi podmáčeném terénu. Ještě před úvodním hvizdem se spekulovalo, zda je stav trávníku vůbec způsobilý k utkání. Nakonec všechny zúčastněné strany svolily a radost měl nakonec hostující Most/Souš, jemuž jediná branka stačila na tři body.

SK Pavlíkov (v černém) - FK Baník Most – Souš 0:1 | Foto: Šárka Krejčová

SK Pavlíkov - FK Baník Most – Souš 0:1 (0:0)

Vzhledem k výsledku z podzimního střetnutí si Lvice byly vědomy nesporných kvalit soupeře. A šly do utkání s cílem si v obraně nic nekomplikovat, naopak v ofenzivě měla zatápět rychlonohá Churanová. Postupně se plán dařil, avšak v zakončení domácí vždy nechaly vyniknout hostující gólmanku. I na druhé straně Hyková zažívala horké chvilky, třeba když se dlouhý míč najednou zastavil na hranici vápna přímo do kroku nabíhající soupeřky. Ani přes obrovské šance obou týmů a několik samostatných nájezdů Pavlíkova však branka nepadla.

Po přestávce byly Lvice bezesporu lepším týmem, měly jak fyzickou, tak územní převahu. Úspěšně dokázaly kombinovat středem hřiště, avšak velké trápení přicházelo ve finální fázi, kdy se nedokázaly dostat přes hostující obranu. Hned několikrát domácí promarnily vhodný okamžik k zakončení, jindy zase volily nepřipravenou střelu z velké vzdálenosti. Trest z produktivity přišel čtvrt hodiny před koncem. Na standardní situaci se do vápna domácích přesunula vysoká stoperka a zcela nehlídaná hlavou zakončila přesně do pavlíkovské sítě. Ihned poté se soupeřky zatáhly do neprostupného valu, který Pavlíkov nedobyl.

Veronika Bártová tak byla smutná: „Po celý zápas jsme byli lepším týmem, ale naše koncovka je žalostná. A pokud nedáme vyložené šance, tak nemůžeme pomýšlet na plný počet bodů.“

SK Pavlíkov: Hyková – Studená, Hajnová, Kieryková, Andrová – Ketmanová, Čechová, Brabcová, Feherová – Pázlerová, Churanová; hokejově střídaly: Osvaldová, Šímová, Krejčová, Iljinová, Řenčová