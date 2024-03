Co se horší jsou ztráty v sestavě. Jan Bejbl by rád do Dobrovíze, Marek Kedroň ukončil kariéru, hrát nemohou Marcel Kedroň, Putík či Matějka. Další opora Milan Petr má manažerské povinnosti v Králově Dvoře a pokud bude souběh, má pochopitelně přednost třetiligový tým.

Nejlepší Zavidov za půl roku, výhra však patří jasně Zdicím. V hlavní roli Byba

Právě Petr se tak startu doma s Velkou Dobrou trochu obává. „Bude to těžké, ale hrajeme doma a tři z nás slaví narozeniny – já, Pepa Krátký a hlavně naše vedoucí týmu Aneta Kosárová. U nás, ale hlavně u ní věk rozhodně zmiňovat nebudu,“ směje se Milan Petr, ale zlí jazykové z Lán tvrdí, že jemu bude 41, Krátkému 49 a Kosárové? Tady se bojí mluvit nahlas i zlí jazykové…

Z čeho mají v Lánech obrovskou radost, že se bude zastřešovat jejich nová tribunka. Zápas s Dobrou bude ještě bez ní, ale hned v pondělí po utkání dorazí firma a během několika dnů by mělo být hotovo. „Za to patří díky obci, starostovi Ernestu Kosárovi i jeho předchůdci Karlu Skleničkovi,“ děkuje za pomoc jménem fotbalistů Milan Petr.