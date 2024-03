Velvary, které vede i bývalý ligový borec Daniel Mašek, trestaly chyby hostů, když po Matějkově špatném zpracování ještě zasáhl letící centr smolně Vitner a dal si na úvod vlastence. Pak nezvládl Zavidov vlastní rohový kop a z bleskového brejku dostal další branku. Poslední zásah byl také dost smolný, bodlo domácího hráče se po bloku sotva dokutálelo za čáru…

Rakovnický fičák, do sítě Podlesí nasázeli borci SK pět banánů

"Musím přiznat, že to byla strašná holomajzna. Na malém hřišti si ani jeden tým nepřihrál víc než třikrát, pak už obvykle následovala chyba nebo dlouhý odkop. U našeho týmu bylo znát, že někteří si přijeli zahrát jen proto, aby zase rychle mohli odjet. V tom byl rozdíl, domácí měli větší chuť uspět," komentoval dění na ploše Daniel Devera.

Ten staví teprve šestnáctiletého Radima Paula a z SK Rakovník hlásí příchod Tomáše Itnera.

Hrozivý výpadek ještě napravili

Mšecko-strašecký tým se představil ve Velvarech už v sobotu a s trochu lepším výsledkem, i když také on divokou remízu 5:5 honil v závěru. Lužec, po podzimu vedoucí tým I. B třídy skupiny B, nemilosrdně trestal jakoukoliv chybu soupeře, a byť ten vedl 3:2, tvrdě zaplatil za výpadek, po němž Lužec otočil třemi góly na 3:5. Pak ovšem přišel na plac hrající trenér Jan Mrázek, hlavou snížil a Petr Kučera následně svou druhou trefou v utkání vyrovnal. Zbylé trefy obstaral Martin Krupička.

Krajská liga: Čáslav rozhodla sérii až v prodloužení, ve finále vyzve Rakovník

"Měli jsme tam strašidelnou pasáž, kdy jsme vypnuli a naše obrana se rozhodně obranou nazývat nemohla. Navíc soupeř měl šikovné hbité útočné hráče a ti co měli, proměnili. My toho hodně spálili i za našeho vedení 3:2, trefujeme tyčky a brankáře místo sítě. Pak to musíme dohánět, naštěstí se nám to povedlo," ulevil si Jan Mrázek.

Tomu kromě jiných chyběly i stálice sestavy Kapek s Nováčkem.