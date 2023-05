Po prohraném utkání s Duklou zajížděly fotbalistky Pavlíkova k utkání s další rezervou velkého českého klubu do Plzně. Tentokrát se k absenci Pázlerové přidala ještě Feherová, Osvaldová, Iljinová a nemocná Studená. Do těžkého zápasu s již potvrzeným vítězem divize A vstupoval Pavlíkov pouze se základní jedenáctkou, ale začal nadějně. Ve druhé části už ovšem vládl favorit.

SK Pavlíkov (v tmavém) - FC Viktoria Plzeň B / TJ VS Plzeň 0:3. | Foto: Foto: Alžběta Brabcová

FC Viktoria Plzeň - SK Pavlíkov 5:2 (0:1)

Přestože papírové předpoklady ukazovaly jasně na domácí favority, Lvice přečkaly tlak Plzně, které po několika minutách sklouzly do profesorského stylu. Hyková několika zákroky držela pevně čisté konto, naopak zajímavé okamžiky se děly ve vápně domácích. Nejprve obránkyně Řenčová po skvělém slalomu mezi několika soupeřkami zakončila jen těsně nad branku. Akce ve 27. minutě už byla pro Pavlíkov šťastnější. Přesnou nahrávkou našla Churanová Krejčovou, která ustála souboj na malém vápně a z otočky zakončila do sítě. Do přestávky bylo hlavním úkolem neinkasovat, což se díky bojovnosti Lvicím podařilo.

Do druhého poločasu Plzeň nastoupila v pozměněné sestavě. Nové seskupení udalo zápasu úplně jiné tempo, kdy Lvice po většinu času bránily. Zanedlouho se Plzeň začala i prosazovat. Desetiminutový výpadek hostujících hráček především při důrazu v bránění dal domácím relativně pohodlný prostor k otočení nepříznivého výsledku.

Lvice i přes jasnou územní převahu soupeřek zbraně nesložily, avšak ve finální fázi po kombinaci nedokázala Brabcová trefit míč ideálně.

Celé utkání provázely velké nepřesnosti trojice rozhodčích na obě strany. Okamžik, kdy Hajnová loktem zblokovala jasný gól po rohu, který byl odmáván neoprávněné, a Krejčová odstoupila z důvodu zranění, byl jasným ukazatelem, že je po zápase. Jasný výsledek stvrdila chyba v rozehrávce Pavlíkova v samotném závěru.

Zápas hodnotila obránkyně Eliška Řenčová, jíž se líbil první poločas. "Bylo tam vše, včetně bojovnosti. Bohužel po náporu domácích jsme po přestávce chybovaly, což protihráčky potrestaly. Kdybychom byly v plné sestavě, věřím, že by výsledek mohl být jiný,“ řekla.

SK Pavlíkov: Hyková – Andrová, Hajnová, Kieryková, Řenčová – Ketmanová, Čechová, Brabcová, Šímová – Krejčová, Churanová