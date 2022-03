Do startu divize zbývá pár dnů, v sobotu by Tatran měl nastoupit proti předposlednímu Slanému. Tam by mohl mít šanci, jenže… Když se tým na generálku s Mostem B sotva sejde a pak padne 0:4, nesvědčí to o ničem pozitivním.

„My hráče máme, ale mají rozličné důvody, proč nemohou přijít. Jeden je nemocný, druhý zraněný, třetí musí do práce. S Mostem pak máme jedenáct hráčů a z toho jsou brankáři,“ mrzí sekretáře Davida Svobodu.

Právě on, tatranský srdcař, trpí, ale pořád ještě hlavu nevěší. Klub bude jednat o spolupráci s SK Rakovník, také ho čeká schůze výboru a mítink s hráči.

Na pomyslnou váhu se budou vkládat pro a proti dohrání soutěže.

Tatran má možnost z divize odstoupit, za což se platí tučná pokuta 300 tisíc korun. Navíc by se mu rozprchli hráči a lehké by to pak klub neměl ani v létě. Přitom se zázemím, jaké má a jaké mu mnozí jiní závidí, by byla škoda zůstat jen v okresním přeboru (tam hraje aktuálně béčko).

Na druhou stranu by vedení odstoupením ze soutěže ušetřilo peníze jinde, protože hráči dnes nehrají divizi jen za dobré slovo a pro fajnový pocit a ubudou vám rovněž ostatní náklady.

Druhá možnost je, že do toho klub i hráči půjdou. Překonají případné vysoké porážky, kousnou se a od léta v nižší soutěži mohou hrát důstojnější roli. „Dobrým příkladem jsou Štěchovice. Také mají čtrnáct hráčů, ale stačí jim to. Vezmou si pár kluků z béčka na střídání a hrají ČFL. Čili to jde, jen se musí chtít,“ nabízí jeden příklad David Svoboda.

Jak vše dopadne by mělo být jasné ve čtvrtek ráno. To už bude mít vedení Tatranu všechny indicie, aby odhalilo konečný plán.

Snad se rozhodne dobře.

