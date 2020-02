Ve sportovní hale v Rakovníku pokračoval seriál fotbalových turnajů Redoby tour. Akce určené pro ročníky 2010 se zúčastnilo sedm týmů a hrálo se systémem každý s každým. Vítězem se stalo družstvo SK Ervěnice Jirkov, které získalo šestnáct bodů.

Ilustrační foto | Foto: Tomáš Ježek

Jako první se do turnaje vrhli hráči SKP Rakovník a TJ Slabce. Rakovnický celek vstoupil do turnaje výhrou a celkem jich nasbíral na své pouti devět a to nakonec stačilo na pátou příčku. Slabce na body tentokrát nedosáhly a obsadily sedmou pozici.