Jak si tým v přípravě zatím vede? Jeho zásadní tahoun Milan Petr tvrdí, že kdyby chodilo víc hráčů, nemuselo by to být špatné. „Hráči se dušovali, že chtějí silnější soupeře, že budou chodit. Místo toho nechodí a výsledkem je deset gólů, které jsme chytili od Nového Strašecí. Přitom ještě v sedmdesáté minutě to bylo 3:3, ale pak jsme už prostě nemohli,“ říká Petr, který prošel profifotbalem (Teplice, Varnsdorf, Česká Lípa, Kladno) a teď vidí, že v menších klubech to nemají funkcionáři vůbec lehké.