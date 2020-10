Zápas začal podle předpokladů. Na malém hřišti se snažily Lvice o kombinaci, která ve střední fázi silně vázla. Trvalo celou půl hodinu, než se hostující hráčky dokázaly prosadit. Do tandemu si daly míč Churanová a Pázlerová, druhá jmenovaná pak mířila přesně a otevřela skóre. Lvice poté mohly přidat pojistku, ale Andrová pálila zpoza vápna pouze do brankové konstrukce. Následně zahrozily i domácí fotbalistky, ale nejnebepečnější byl pro branku Pavlíkova paradoxně opět pokus Andrové, která svůj obranný odkop z vlastního vápna vyslala těsně vedle branky Dolejšové…

Po hlasitější poločasové rozpravě chtěly Lvice přidat pojistku a uklidnit hru. To se ovšem nedařilo a chyby se kumulovaly. Po nedovoleném zákroku za hranicí velkého vápna se do míče opřela domácí stoperka Nedvědová a vyrovnala. Přišlo nesčetně brankových příležitostí od Lvic, několik střel bylo zblokováno domácí obranou, což zapříčinilo švermovské protiútoky. Řenčová v bezprostřední blízkosti střílela pouze do gólmanky, hlavičku Pázlerové zastavilo břevno, a stejně neúspěšně si počínaly i její spoluhráčky. Lvice, vědomy si zbytečné ztráty bodů, v poslední desetiminutovce zabojovaly. V 83. minutě se prosadila kapitánka Pázlerová, která střelou na zadní tyč vrátila vedení svému týmu. Domácí mohly vzápětí srovnat, ale soupeřky nabídku po hrubé chybě odmítly. V poslední minutě základní hrací doby šla Řenčová sama na gólmanku Müllerová, která její úmysl přečetla. Odražený balón se dostal jen na vápno k Churanové, která přesnou střelou přidala pojistku.

Trenérka Pavlíkova Veronika Bártová uznala, že nešlo o jednoduchý zápas. "Ale holky ukázaly vnitřní sílu, touhu po vítězství a zvládly to dotáhnout do vítězného konce. Rozhodně jsem ráda za tři body, cesta k nim nebyla snadná.“

Pavlíkov: Dolejšová – Andrová, Hajnová, Kieryková, Brabcová Ad., - Abdellatif, Čechová, Brabcová Al., Churanová – Řenčová, Pázlerová. Hokejově střídaly: Wittmannová, Převrátilová, Kristianová, Polcarová.

Švermov: M. Müllerová - L. Müllerová, Svojtková, Varhaníková, Dorážková, Drmlová, Vavrochová, Landová, Marešková, Hejtmanská, Pokorná. Střídaly Mouchová, Tihelková, Donovalová a Nedvědová.