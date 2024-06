Od 1. července předešlého roku 2023 neprohráli fotbaloví žáci SK Rakovník jediný zápas, přesto před tím posledním, v neděli na hřišti Dobříše, neměli výhru v krajském přeboru zdaleka jistou. Vyhrát mohli klidně domácí, kdyby získali tři body, ale to se nestalo a po remíze 1:1 slaví postup žluto-modří. Je to další obrovský úspěch klubu v této sezoně a parádní mladá parta ho oslavila jaksepatří.

„Věděl jsem, že můžeme dosáhnout něčeho opravdu velkého a taky jsem kvůli tomu čtrnáct dnů nespal,“ ucedil s úsměvem trenér Milan Polák. K týmu přišel s kolegy Miroslavem Trešlem a Jaroslavem Bulířem před sezonou, posílili ho o některé šikovné kluky z Tatranu a rázem vznikl neporazitelný tým. „Když jsme kluky z Tatranu brali, někteří nám nevěřili a říkali, že budeme hrát o záchranu. Ale my pracovali, kluci od začátku mákli, dřinu z tréninku přenesli na hřiště a byla z toho sezona, na kterou určitě nikdy nezapomenu a pro mě jako trenéra určitě zatím životní,“ neskrývá nadšení Milan Polák.

Žáci SK Rakovník slaví triumf v krajském přeboru. | Video: Aneta Poláková

Kluci sehráli v sezoně 30 zápasů, z toho 25 vyhráli a pětkrát remizovali se skóre 134:22. Úchvatná bilance, přesto jak už bylo řečeno, nic jistého před nedělní partií neměli.

„Prohrát poslední zápas ročníku, to by zamrzelo, titul by byl pryč. Začali jsme sice dobře a Burgerem šli do vedení, ale pak nedal dvě šance Bayer a po změně stranu soupeř přitlačil. Dali gól z jasné penalty a pak jim narostla křídla. Bušili do nás, my byli najednou ustrašení, ale už jsme to ukopali,“ ulevil si Milan Polák, jemuž pochopitelně pochodovaly nervy.

To vše se odvíjelo v neskutečné atmosféře, protože oba tábory fanoušků vydaly na 450 diváků, kteří dorazili s trubkami, řehtačkami i dýmovnicemi. Prostě velký fotbalový mač. „Byli to hlavně rodiče hráčů a já jim děkuju nejen za tohle nádherné představení, ale za celou sezonu, jak skvělí byli a jak moc nás podporovali,“ rozplývá se Milan Polák.

Po závěrečném hvizdu propukli hosté v obrovskou euforii a slavilo se až do Rakovníka. Hráči dostali pohár a krásné medaile od vedení SKFS, zazpívali si obligátní Cigy, caga a v oslavách pokračovali i při zastávkách na několika benzínkách. „Tam to bylo vážně velké, ale prodavačky z nás byly na větvi, točily si nás na telefonech a radovaly se s námi. Pak jsme si ještě v Rakovníku párkrát objeli kruhák a končilo se na SK,“ popisoval zbytek oslav Milan Polák.

Ten tak prožil téměř dokonalou sezonu. Triumf s žáky doplnil už před pár týdny oslavou hráčskou, jeho Baník Lubná totiž ovládl okresní přebor a nakonec se rozhodl, že postoupí do krajské I. B třídy. „Chybí mi jen výhra v poháru, tam jsme s Lubnou pokazili závěr semifinále s Tatranem, ale jinak to byla vážně dokonalá sezona a kromě rodičů hráčů za ni děkuji vedení SK, svým spolupracovníkům Mírovi Trešlovi a Jardovi Bulířovi, všem hráčům žákovského týmu i spoluhráčům v Lubné. A hlavně svojí manželce Anetě, která to se mnou snášela a dopředu říkala, že já stejně největší úspěchy jako trenér budu mít s dětmi,“ usmál se Milan Polák.

A tak pouze závěr vyprávění o jednom velkém úspěchu zakončí příběh méně šťastný. Milan Polák i jeho kolegové u týmu žáků končí, přestože se mu chtěli věnovat aspoň tři roky. Rozhodli se sami. Vadí jim, že dorosty, kam nyní žáci přejdou, budou trénovat po spojení mládeže s Tatranem nahoře u lesa a ne na SK. „Neodešel jsem z Tatranu v dobrém, ale hlavně si myslím, že dorosty by měly hrát dole na SKR a nahoru na Tatran by měly jít žákovské kategorie. Je tam čistý vzduch, nejezdí tam auta a na tréninky dneska malé kluky stejně vozí rodiče. Já i moji kolegové proto končíme, i když to není nic proti vedení SK, se kterým jsme se rozloučili v dobrém. Klukům a rodičům jsme to už sdělili a teď se budeme těšit na sobotní dokopnou,“ usmál se trochu hořce na závěr Milan Polák.