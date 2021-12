„Skládáme rozpočet na rok, ale nevíme, kolik nám dá město, stát se zachoval, tak jak se zachoval. Nejistota silně ekonomicky ohrožuje klub. Jedná se o každoroční věc. Teď se vše prohloubilo a nevím, jak se v aktuální situaci zachovat,“ přemítá prezident příbramského Spartaku. Jeho klub tak dostane méně peněz na stabilizaci klubu a z toho má největší obavy.

NSA se oproti předešlému roku rozhodla přispívat místo na mládežníky do 23 let nyní pouze do 20. roku jedince, což v případě příbramského klubu činí dotace na 187 jednotlivců místo původně plánovaných 243, tedy přibližně o čtvrtinu méně. Údržba by dle všeho měla nově spadat pod činnost klubu, což právě organizaci jako je Spartak přináší velké ekonomické problémy. Došlo tedy na zkrácení podpory pro sportovce a mladé lidi.

Na rozdíl od dalších není jejich areál ve správě města, a tak se o vše musí starat sami. „Máme tady hřiště, následně provoz. I ten sportovní – doprava, energie, trenéři,“ vypočítává Králíček na co všechno musí dávat peníze.

Prezident Spartaku chtěl od NSA vyrozumění a vysvětlení, proč se stalo, že jim zkrátila dotace. Psal maily, avšak na odpověď stále čeká. Méně peněz na provoz a chod klubu totiž v něm a pro lidi klubu znamená značnou nejistotu. „Není zabezpečen rozvoj a stabilita. Když tyhle dvě věci nemáte zabezpečené, tak musíte očekávat sešup,“ upozorňuje Králíček.

V těchto dnech, i přes vánoční svátky, a dál, tak uvažuje, jakou volbu si vybere. „Jsou dvě možnosti. Buď jim zkrátím odměny a doplatím zpětně, když dojdou a nebo nechat všechno být, čekat jestli vše přijde a v červenci náhle utnout opasky,“ přemítá prezident Spartaku, který si chce hlavně udržet děti a zachovat mládežnickou základnu. „To je pro mě to, proč to dělám. Pouze dospělé bych dělat nechtěl,“ dodává. Nejde mu o to vychovávat z každého dítěte profesionálního fotbalistu, ale člověka, který má rád fotbal. Trenérovi mládeže, který v krajských podmínkách pracuje 60 hodin za měsíc, dává 6 000 korun měsíčně – ve výsledku tedy stovku za hodinu.

Králíčkovi nejvíce vadí, přerozdělování peněz. Ze sedmi miliard korun šlo totiž rovných 5,4 do vrcholového sportu a zbytek do toho výkonnostního, kam se právě řadí i Spartak. Obě větvě přitom spadají dohromady a nejsou rozdělené. Profesionální kluby podle něj přitom využily peníze na sedačky a podobně a částku si pochvalovaly, protože od státu před tím dostávaly daleko méně.

„Ucelený transparentní systém podpory tady není. Náklady na utkání, na provoz se zvýšily. Lidi chtějí taky nějakou odměnu. Šílený nárůst začíná už jenom u řemeslníků. Musíme se s tím nějak poprat,“ prohlašuje Králíček, který by byl moc rád, kdyby další menší kluby, jako ten jeho, vydaly jednotné prohlášení a přestaly se bát.