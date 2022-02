Spokojenější byl tak rakovnický favorit hrající o soutěž výš. Do poločasu byl lepší a před přestávkou udeřil, když se hlavou trefil po rohu Severin.

Po obrátce se Zavidov herně zlepšil, ale náznaky šancí neproměnil, jednou ho zastavil přísně ofsajdový praporek. A tak góly padaly opět do jeho sítě. Pod oba se podepsal výborně hrající Kalaš, když se trefil s pomocí větru pěkně z trestného kopu a pak v sólu potrestal chybu soupeře v rozehrávce. „Na těžkém terénu jsme hráli disciplinovaně a soupeře nepouštěli do velkých šanci. Po taktické stránce super utkání,“ hodnotil Petr Kýzl, jeden z koučů Rakovníka.

Bubákům nahradilo Přítočno odpadnuvší Lány. A dobře

To Daniel Devera spokojen být nemohl, jeho tým v přípravě inkasuje tak často, jako protivníci Rockyho Balboy. „Dostali jsme 12 branek ve třech zápasech, to mne trochu děsí. U kluků mi chybí větší náboj a chuť zabojovat, pořád to berou všechno jako přáteláky. Co je fajn, že jsem měl sedm lidí na střídání,“ našel pozitivum Daniel Devera, který opět nasadil i možnou posilu z Tatranu Petra Kučeru, o jehož příchodu se bude jednat.

Rovněž Rakovničtí hlásí změny v kádru a je jich víc. Z Loun by se měl vrátit Zdeněk Schwendt, proti Zavidovu byl v sestavě i mladý Jakub Kučera, který působil na Tatranu a teď byl půl roku v Kněževsi. Tým opustili Konopásek, Procházka a Itner, kteří budou hostovat v Olešné. „Nějaké hráče máme ještě v jednání, na začátku března by mělo být jasno, zda se nám někoho ještě povede přivést, či nikoliv,“ hlásí jeden z trenérů Petr Kýzl.

SK Rakovník B - Zavidov 3:0 (1:0). Branky: Kalaš 2, Severin.

Rakovník B: Zach - Kotaska, Severin, Kučera, Pucholt - Jonák, Čadek, Kýzl, Jirásek, Kalaš – Holý. Střídali Pešek, Těšínský.

Zavidov: M. Štiller (46. A. Kraus) – Skoupý (46. Hanych), Pšenička (35. Hornof), Vitner (70. J. Kraus), Krejčí (70. Skoupý), Neveďal (46. Havel), Dvořák (46. D. Štiller), Šíma (46. Vanický) – Ždánský, P. Kučera (60. Nevěďal), Korčák.

Rakovníku už se dýchá lépe, obranu však potřebuje doplnit