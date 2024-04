V čele krajského přeboru dorostenců zůstává po celou sezonu neporažený celek mladých fotbalistů SK Rakovník. Tým do 15 let hraje opravdu skvěle a potvrdil to vysokou výhrou nad zlepšenou Hostouní. Ta si spravila chuť v mladší kategorii U13, kde nečekaně přehrála Rakovník 4:0.

U13 - Sokol Hostouň (v modrém) porazil SK Rakovník 4:0. | Foto: Bohumil Kučera

Oba zápasy se hrály v hustém dešti a sibérii. Na podzim vyhrál Rakovník doma 8:0, ale tentokrát hrála Hostouň dlouho mnohem lépe. "Byl to hodně těžký zápas, domácí se zlepšili a rozhodně si nezaslouží být na třináctém místě," mínil trenér Rakovníka Milan Polák.

Jeho tým sice vedl 2:0, ale pak inkasoval od Horáka a v poslední minutě poločasu přežil hlavičku těsně vedle. Po pauze ale po křídelní akci zvýšil na 1:3 a domácí definitivně položil vlastní gól. Nakonec Hostouň - Rakovník 1:5, za hosty se trefili Meduna 2x, Zatko, Šíma a jeden byl vlastní.

"Na jaře nás trápí dost absencí, i teď chybělo pět hráčů. Ale ti co je nahradili, vše zvládli velmi dobře," chválil tým Milan Polák a už vymýšlí, co v dalším kole na čtvrté Kosmonosy. Ve středu totiž půjčil několik hráčů mladšímu dorostu a tahoun Bulíř se nechal vyloučit. "To je komplikace, ale musíme si poradit. Zatím jsme v sezoně ztratili jen remízou v Benátkách a s druhou Dobříší, ale ještě nás čeká deset zápasů, což není legrace. Myslím si, že minimálně divize žáků by Rakovníku slušela," dodal Milan Polák, jinak opora mužů Lubné, lídra okresního přeboru.

Druhý zápas byl úplně o něčem jiném. Ani tady nebyla osmá Hostouň favoritem, ale porazila čtvrtý SK Rakovník 4:0. Hattrick zaznamenal Ukrajinec Ihor Boloteniuk, talent. Po bezbrankovém poločase světle modří na soupeře vletěli, vstřelili 4 branky, navíc domácí gólman Jiří Mišinec uhájil nulu. To se Rakovníku nestává, aby nedal žádný gól…

Hostouň vede bývalý zdejší skvělý obránce Jakub Hanuščík, jenž ale zároveň trénuje také lídra I. B třídy mužů - Dobrovíz. Pomáhá mu Milan Meszáros a zásadním mužem je také Roman Štýbr. Právě on zápas zhodnotil: "Rakovník není naším oblíbeným soupeřem, hlavně tedy výsledkově. Proto jsme šli do zápasu s respektem a v první půli to bylo znát, tam gól nepadl. Ale o přestávku jsme si něco řekli, hlavně abychom hráli s větším klidem, kombinačně, roztáhli si hřiště. A kluci to splnili výborně. Dali čtyři góly a soupeře v podstatě do ničeho nepustili," chválil kluky jinak prý dost přísný Roman Štýbr.

Vychvalovat nechtěl ani Ihora Boloteniuka. "Šikovný kluk, umí se prosadit jeden na jednoho, mentálně je hodně vyspělý. Ale i když dal tři góly, výhra je prací úplně všech hráčů, co nastoupili, bez nich by góly nemohl dát," sympaticky dal přednost mužstvu.

A pochválil ho i za celou zimní příravu a úvod jarní části. "V zimě jsme makali, kluci chodili poctivě trénovat a je to znát. Za pět kol jsme prohráli jen v Berouně a ještě smolně. Mužstva před námi sice mají docela náskok, ale my si řekli, že všechny nad námi zkusíme potrápit a s těmi pod námi vyhrávat," plánuje Roman Štýbr.

Na závěr pozval všechny žákovské týmy, které by měly zájem si proti Hostouni zahrát, do Dobrovíze. "Každé pondělí a středu tam máme hřiště pro sebe a v tomhle věku je ideální, když kluci hrají zápasy co nejvíc. Zahráli jsme si proti Kladnu i spojenému celku Lhoty a Doks. Když bude mít někdo zájem, určitě mi zavolejte," uzavřel jeden z trenérů žáků U13 Sokola Hostouň.

A ještě telefon na Romana Štýbra: 724 085 360