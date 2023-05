/FOTOGALERIE/ Lišanská cesta okresním pohárem fotbalisté až do samotného finále byla již třetí, tentokrát na jejím konci cinkla zlatá medaile. Na tuto statistiku a pravidlo do třetice všeho dobrého může navázat i Pavlíkov, avšak v následujících letech. Tentokrát padl 0:1.

Finále okresního poháru OFS Rakovník: Lišany (v zeleném) zdolaly Pavlíkov 1:0. | Foto: Alžběta Brabcová

Dlouho očekávané finále mnoho fotbalové parády nenabídlo. Favorizovaný Pavlíkov na inkasovanou branku nedokázal reagovat. Jedinou největší příležitost ke srovnání měl mladík Hekl, když na zadní tyči ve skluzu zakončil vedle tyče. Naopak soupeř byl po celou dobu nebezpečnější a mnohem jistější na balónu. Již ve 13. minutě šly Lišany do vedení, když brankář Benada neudržel v náruči centr a nehlídaný Laki poslal míč do odkryté branky. Poté zelenobílí hru kontrolovali a Pavlíkovu nedovolili zhola nic.

„Do finálového zápasu jsme šli se vší pokorou a hlavně bez jakékoliv nervozity. V kabině jsme se jasně připravili na soupeře, který je mladý a umí hrát fotbal. My chtěli hrát vzadu na jistotu, dobře komunikovat a když to půjde, pokusit se udělat něco navíc. Soupeře jsme pustili do jedné nebezpečné šance, jinak jsme celý zápas správně dostupovali, zavírali prostory či jsem správně vybíhal,“ popisuje klíč k úspěchů kapitán vítězů Zdeněk Řepka.

„Chtěl bych pochválit výkon všech rozhodčích, kteří zápas zvládli s velkým přehledem a kvalitou, dále pak organizátorům za hezký zážitek. Samozřejmě největší dík patří mému týmu a realizačnímu týmu za skvělý výkon, který jsme odvedli,“ posílá poděkování na všechny strany lišanský gólman.

Nervózní vstup do zápasu nedokázal Pavlíkov prolomit ani v jeho průběhu. Jeho výkon byl daleko za očekáváním nejen diváků, ale i samotného Lukáše Polcara. „Moc dobrých věcí z naší strany v utkání nebylo. Soupeř se soustředil na obranu, kterou se nám nedařilo překonávat. Nehráli jsme takový fotbal jako v dosavadním průběhu jarní části sezóny,“ mrzelo ho.

Jeho spolubojovníka Františka Kalaše zlobilo, že do zápasu Pavlíkovští nevstoupili dobře a byla na nich vidět nervozita, hře chybělo zrychlení. "Naopak Lišany hrály ze zajištěné obrany a využily jednu naší chybu. Soupeři pogratulujeme a doufáme, že okresní pohár vyjde do třetice,“ zakončuje pozitivně hodnocení Kalaš.

Jak si si vedla čtveřice rozhodčích Jana Červeného, Jana Husáka, Vladimíra Týčeho a Ondřeje Blokeše z pohledu předsedy STK, ligového rozhodčího a delegáta duelu Milana Vyhnanovského?

„Všichni zúčastnění podali zodpovědný a koncentrovaný výkon odpovídající finále okresního poháru. Rozhodovali konzistentně na obě strany, nepřerušovali hru pro každý kontakt a i hranice pro udělení osobních trestů byla mírně posunuta oproti standardnímu utkání OP, což k takovému utkání rozhodně patří. Z hlediska hodnocení jsme se po utkání zaměřili spíše na technické věci resp. management různých situací, komunikaci, gesta, pohyb a poziční postavení nebo spolupráci. To je vždy dobré znamení, když nemusíte řešit třeba 10 jasných neodpískaných přestupků a dva neregulérni góly. Určitě každý z finálového rozhodcovského týmu má talent a měl by mít ambice něco dalšího dokázat,“ hodnotí výkony služebně mladších kolegů delegát utkání Milan Vyhnanovský.

SK Pavlíkov: Benada – Erben, Řezáč, Chytrý, Koc (46. Kraus) – Škrlant (46. Hornof), Kalaš (56. Čech), L. Polcar, Vávra (72. Podhorský) – Hekl (46. Kindl), O. Polcar

SK Lišany: Řepka – Kindl, Hrbek, Haifler, Hildebrand - Paseka (63. Sahaidak), Hanzl, Medřický, Žalud – Laki (93. Hájek), Mutinský (17. Feher)