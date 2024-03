Byl to trochu blesk čistého z nebe, když Ondřej Knobloch na předsezonním semináři středočeských rozhodčích v těžko zadržitelných emocích oznámil, že na čas musí kvůli zdraví opustit místo šéfa subkomise delegátů SKFS. Na jeho místo byl jmenován Josef Váňa, jehož ve středu výkonný výbor SKFS ve funkci potvrdil.

Z fotbalového utkání finále okresního poháru Lužná - Lubná (1:3). Josef Váňa | Foto: Foto: Antonín Vydra

Josef Váňa byl dlouho rozhodčím, dostal se do ligy. V Elite Ref Academy se s kolegy stará o výchovu špičkových mladých rozhodčích a po kariéře arbitra přešel i do role delegáta, aktuálně je na soupisce Řídící komise Čechy. Od teď bude delegátům šéfovat ve Středočeském kraji.

Jak velké to pro Vás bylo překvapení, že jste se stal šéfem subkomise delegátů? Ondřej Knobloch si vedl na svém místě výborně.

To mohu jen potvrdit, s Ondrou jsem pracoval a postupně jsme si k sobě našli cestu. Bylo mi ctí být společně s ním v kolektivu, který podle mne měl výborné výsledky. O to větší překvapení pro mě bylo, když ohlásil, že aktuálně musí jít fotbal stranou a přednost u něj dostanou jiné priority. Zavolal si nás s Petrem Blažejem a svoje rozhodnutí oznámil, bylo to hodně emotivní. A pro nás šokující.

Ondřej Knobloch navrhl na svého nástupce Vás a výkonný výbor SKFS jeho návrh posvětil…

Beru to jako odměnu za práci, kterou se snažíme dělat. Hlavně pro naše rozhodčí, které podle mne máme na špičkové úrovni. Naše práce v komisi rozhodčích i Elite REF Academy dává smysl, přináší výsledky. A je dílem týmu, protože kromě Petra Blažeje a mne s námi na tom dělají i další persony jako Karel Vyhnal, David Zoufalý, Ladislav Kruliš, Martin Cílek. Každý má nějakou parketu a dohromady si vyhovujeme a hodně toho zvládneme.

Dost rozhodčích z našeho kraje se dostává i do ligy, to je příjemné, že?

Je to stejné, jako když jste trenérem v nějakém menším klubu a váš svěřenec dojde až do nejvyšších pater fotbalové kariéry. Pak jste hrdý, že jste u toho byl. U rozhodčích je to podobné, i my jsme pyšní, když se nám povede nějakého mladého arbitra dostat o level výš, letos se to povedlo právě třeba Davidu Zoufalému.

Kolik delegátů pod sebou budete mít?

Počty nejsou tak jednoznačné. Nějakých 32 je přímo pod krajem, další jsou v ŘKČ a chodí na naše zápasy, další jsou ligoví mentoři.

A kolik jich aktuálně budete využívat na soutěže, které už o víkendu startují?

Obsazujeme polovinu zápasů ve všech soutěžích, tedy v krajském přeboru I. A třídě po osmi, v B třídách po sedmi. Celkem tedy nějakých třicet zápasů každý víkend kromě těch úvodních, kdy se ještě B třída nehraje.

Právě ta bude letos zajímavá díky tomu, že se po sezoně o jednu skupinu zeštíhlí. Budou tam třeba nějaká opatření předem? Protože tlaky určitě budou velké…

Pro rozhodčí, ale i pro delegáty to bude náročný půlrok. V kraji a A třídách zakoupil SKFS všem klubům VEO kamery, takže je jasné, že po každém kole bude spousta podnětů, které budeme muset šetřit. Časově to bude ohromně náročné a určitě požádám výkonný výbor SKFS, aby nám do subkomise, kde jsem jen já a Ladislav Kruliš, ještě jednoho člověka doplnila.

A co se týče těch I. B tříd?

Máte pravdu, také tam budou rozhodčí a delegáti pod tlakem, sestupujících bude hodně. Nicméně věřím, že vše zvládneme bez velkých excesů, rozhodčí v kraji máme aktuálně opravdu na vysoké úrovni. Delegáty také, navíc si podle mne obě složky vyhoví. Zejména před začátky zápasů.

Jak přesně?

Od delegátů dnes nechceme zdaleka jen to, aby hodnotili výkon rozhodčích a radili jim. Vše začíná jejich společným brífinkem na hřišti, poté domluvou s hlavním pořadatelem, oběma vedoucími mužstev, zajištění technických věcí. Od delegátů je to částečný servis pro rozhodčí, aby je před utkáním rozptylovalo co nejméně věcí.

Čeká vás každopádně patnáct náročných týdnů, jak se na ně těšíte?

Těším se! Na každodenní práci a doufám, že rozhodčí i delegáti ve středních Čechách budou tak skvělí jako doposud. A že jaro bude fotbalově zajímavé.