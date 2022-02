Do poločasu se ale tolik zajímavého neudálo. Domácí otevřeli skóre, když Sklenka zakončoval bleskovou protiakci po chybě Zavidovských. „Sedmdesát metrů na tři doteky, tohle se klukům povedlo,“ chválil borce asistent kouče Strašecí Jan Mrázek.

Po obrátce hosté srovnali, když Krejčí využil chyby Trégra a sám proti Hejdukovi uspěl nečekaným bodlem.

PODÍVEJTE SE: Zimní stadion v Rakovníku obsadili na celý den krasobruslaři

Následně však Strašecí uteklo na 3:1 a zdálo se, že přece jen zápas vyhraje. Nejprve se trefil po akci výtečného Sklenky vypůjčený host v sestavě bubáků Leaser a pak L. Mrázek po standardce dobře zavíral u tyče a doklepl do sítě.

Zavidov se ovšem nedal a hlavně se mu rozehrál do té doby nevýrazný Ždánský. Pěkným lobem po chybě Titlbacha snížil a pak dobře zakombinoval se Šímou a vyrovnal.

Ještě jednou Strašecí vedlo po trefě J. Mrázka, který obstřelil brankáře, ale pak přišla zase chyba tentokrát zkušeného Ducára, Ždánský si přihrál s Krejčím dovršil hattrick.

„Podle mne zápas splnil, co od něj čekaly oba týmy. Někteří hráči scházeli oběma stranách, jiní zase dostali šanci. Strašecí asi bylo lepší, zejména pohyblivý Sklenka hrál velmi dobře, ale my jsme dobře zakončovali, zejména Žďánský se během zápasu chytil,“ hodnotil trenér Zavidova Daniel Devera, jemuž scházeli třeba Korčák či jeho syn.

Strašecí Jan Mrázek mínil, že jeho tým měl zápas dotáhnout do vítězné koncovky, ale zbytečně nabízel soupeři šance. „Nehráli jsme úplně zle, na to, že chybělo dost hráčů. Na druhou stranu Zavidov také ukázal kvalitu, byl organizovaný a nebylo jednoduché se do nich dostat. Nicméně jsme pořád vedli a už jsme to měli udržet, bohužel jsme někdy vymýšleli a udělali hodně individuálních chyb,“ řekl Mrázek.

Nové Strašecí – Zavidov 4:4 (1:0). Branky: Sklenka, Leaser, L. Mrázek, J. Mrázek – Ždánský 3, Krejčí.

Nové Strašecí: Hejduk – Mžourek, Ducár, Trégr, Titlbach – Hamborský (60. J. Mrázek), L. Mrázek, Sklenka, Leaser, Nováček (10. Soukup) – Holub.

Zavidov: M. Štiler (46. Kraus) – Jelínek, Havel st., Pšenička, Zuda – Hanych, Šíma, Skoupý, D. Štiler, Žďánský – Vitner. Střídali Krejčí a Havel ml..

Novotný v Rakovníku jako hráč končí, na jaře bude pomáhat s postupem do A-třídy