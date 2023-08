„Začali jsme v tempu a výborně, ale když kluci zjistili, že soupeř je slabší, začali machrovat, přestali běhat a výkon hodně uvadl. Malinko jsme se zlepšili až po přestávce,“ nebyl právě nadšený přes jasnou výhru kouč Jan Mrázek.

V sobotu čeká jeho svěřence zmíněný duel na hřišti Slavoje Kladno, nováčka I. B třídy, ale se spoustou zajímavých a kvalitních hráčů v sestavě. Pro Strašecí je nejzajímavější Lukáš Kaválek, odchovanec bubáků a velký střelec. „Kaviho samozřejmě všichni známe. Vyrůstal s námi, roky s námi hrál. O víkendu jsem s ním mluvil, takže vím, že nás sice neuběhá, ale je to skvělý střelec a ke svým gólům tak moc běhání nepotřebuje. Takže je třeba jít proti němu se vším respektem,“ má jasno Jan Mrázek, který dobře zná i další opory Slavoje v čele s hrajícím koučem Tomášem Abrhamem.

„Vůbec nevím, co od prvního kola čekat, ale nic lehkého to v Kladně asi nebude. Hlavně do útoku mají hodně kvalitních borců,“ tuší kouč spojeného klubu Mšece a Nového Strašecí.

V sobotu v 10:15 hodin to tedy bude docela zábava.