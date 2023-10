Na Rakovnicku hraje fotbal Nigérijec Bethel Amauwah už od roku 1998, tehdy mu bylo 22 let. Dnes stojí na hraně padesátky, přesto ještě udělal jeden velký přestup, vrátil se ze Hředlí do Tatranu a o víkendu dal pro staronový klub jeden z nejcennějších gólů. Padl v 94. minutě a rozhodl o výhře nad Kněževsí 2:1. V sázce bylo čelo tabulky okresního přeboru.

Cenu fair play dostal fotbalista Hředlí Bethel Amauwah (vlevo). Na slavnostním galavečeru se mohl vyfotit s fotbalovou legendou Antonínem Panenkou. | Foto: archiv sportovce

Amauwah je obrovskou personou. Nejen svými fotbalovými schopnostmi a umem, ale také v rozměru lidském. V živé paměti je jeho gesto fair-play, při němž odvolal svou důležitou branku v dresu Hředel do sítě Olešné. Hředle to před třemi lety stálo postup do B třídy (kam se dostaly až později), Amauwah si pak zaslouženě mohl dojet do Prahy mezi fotbalovou smetánku pro ocenění fair-play od FAČR. „Pro mne to tehdy byla samozřejmá reakce. Hrál jsem rukou, rozhodčí si toho nevšiml. Přiznal jsem se, takhle hraji celý život,“ komentoval tehdy před třemi lety Amauwah svou cenu.

Ve Hředlích působil od roku 2016. Tatran tehdy mířil vysoko a Bethel při svém věku chtěl hrát víc v klidu. Klubu z Poddžbánska pomohl nakonec k postupu do I. B třídy, ale v poslední době jeho místo v útoku opanovali mladší divočáci jako Bechner nebo Vitner.

A protože hrával už jen za béčko a Tatran spadl do obrovské krize, vyslyšel v létě jeho volání a vrátil se. Jen jako občasná výpomoc, která ještě ani jednou nehrála v základu. Ale když ho trenér Václav Eck vyslal na hřišti v 80. minutě duelu s Kněževsí, určitě po něm žádal, aby svoje zkušenosti zúročil a rozhodl.

V 94. minutě se to stalo, Amauwah po závaru ukázal svůj skvělý čich na góly a rozhodl o tom, že Tatran v čele bodově vyrovnal právě svého soka.

Okresní přebor tak bude i dál hodně zajímavý, Bethelu Amauwahovi právem patří ocenění Osobnost Deníku.