Šestadvacetiletý odchovanec Tatranu Rakovník hraje za Lubnou už sedm roků. V době, kdy byl klub u dna, pod kterým už není vůbec nic, zamířil na jeho lavičku Varyšův táta a vzal si syna s sebou. Dominik už vydržel. A to jak po cestě nahoru do B třídy, tak pak po cestě dolů do přeboru.