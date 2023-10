Po nešťastné události v kabině mladých fotbalistů Hředel, kde jejich trenér Hanuš Minařík zkolaboval, se situace opakovala o dva týdny později v nedalekých Kolešovicích. Tam se záchrany Václava Kratochvíla ujala dvojice Lukáš Polcar - Tomáš Macák. Tentoktát jsou Osobnost nejen Deníku tihle dva chlapi.

Pavlíkovský gólman Václav Kratochvíl ještě v akci, o pár minut později už ho museli spoluhráči na hřišti oživovat. Nyní je v péči lékařů. | Foto: Alžběta Brabcová

Po dvaceti minutách zápasu III. třídy si pavlíkovský gólman Václav Kratochvíl postěžoval svému stoperovi, že se mu motá hlava. Než Martin Benada požádal rozhodčího o přerušení hry, už ukládal kolegu do stabilizační polohy. „Chtěli bychom mnohokrát poděkovat Tomáši Macákovi a Lukáši Polcarovi za koordinaci při první pomoci na hřišti. Celá kabina pevně věříme a držíme palce, že tenhle životní zápas Venca zvládne,“ popisuje kritickou situaci zdrcený kapitán Martin Benada a za celý tým Pavlíkova zasílá Václavovi přání k uzdravení.

Právě profesionální hasič Tomáš Macák a trenér hostů Lukáš Polcar se ve spolupráci s dispečerem tísňové linky do příjezdu záchranných složek chopili první pomoci. Následně byl sedmapadesátiletý brankář transportován vrtulníkem do pražské nemocnice, kde byl ihned operován. Nyní je ve stabilizovaném, avšak stále vážném stavu. Celý fotbalový okres Rakovník přeje brankářskému veteránovi mnoho sil.

"Je nutné tyto nepříjemné události nepřehlížet. Naopak! Za poslední týdny podobných případů přibývá po celé republice. Bylo by ideální, aby se proškolil co největší počet lidí, kteří budou vědět, jak v obdobných situacích reagovat," říká Jan Beneš z OFS Rakovník, který má myšlenku uspořádání kurzu první pomoci pro okresní týmy, hráče, funkcionáře a trenéry. Přednést by ji chtěl na valné hromadě začátkem příštího roku.