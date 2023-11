„Tentokrát mi to dvakrát výborně připravili spoluhráči a pak jsem zkusil ránu z vápna a vyšla také. Jsem za to rád a myslím, že jsem si to snad i zasloužil, byť góly spíš rád připravuji,“ komentoval duel Trejbal.

Hlavní střelci Lubné jsou letos Dominik Varyš a Joel Sogbo, právě jemu nahrával Trejbal asi nejvíc, aspoň podle svých slov. Hlavně je ale rád, že tým začal konečně po pádu z B třídy vyhrávat a vrátila se do něj pohoda. „Je to prostě úleva a z fotbalu máme všichni zase radost. Podzim jsme zvládli úplně skvěle, zatímco předtím jsme se v kraji plácali a většinou prohrávali. Bylo to několik let a člověku to nepřidá,“ přiznává.

Zdroj: SKFS

Sám jednou na půl roku odešel na hostování do Řevničova a je rád, že to udělal. „Lubná je mateřský klub, jednou tady asi kariéru skončím. Ale v Řevničově kope můj největší kamarád Honza Fujera, tak mě tam zlákal. A musím říci, že to tam bylo bezvadné, užil jsem si to a vyčistil si hlavu,“ zasní se.

Klubů však v kariéře vyzkoušel více. Jako malý přešel z Lubné do SK Rakovník. V osmnácti ho kamarádi zlákali na krátký čas do Šanova, ale brzy se hlásil zpátky v Lubné. Prožil s ní hezké časy vzestupu, pak i pády. Teď to vypadá na další jízdu směrem nahoru, i když o návratu do B třídy se Adam Trejbal bavit nechce. „Teprve by se vidělo, navíc jsme jen v půlce soutěže a stát se může cokoliv,“ upozorňuje velký fanoušek Slavie, který když může, tak na zápasy sešívaných vyráží i s pětiletým synem. Skoro vždy na proslulou tribunu Sever! „No jasně, chodíme tam nejraději. Někdy si chci víc užít fotbal, tak jdeme sednout jinam, ale většinou jsme na Severu,“ hlásí hrdě.

Slavia ho už nejednou přivedla do stavu extáze. Nejvíc při památné odvetě Evropské ligy se španělskou Sevillou, kterou Pražané v prodloužení vyřadili. „Byl to největší zážitek v mém životě, hned za ní je narození syna,“ šokuje slávista tělem i duší.

Také v Lubné si jako hráč na jeden extra zážitek vzpomněl, to když před pár lety nastřílel v okresním přeboru do sítě Slabec neuvěřitelných devět branek! „Tři hattricky za jeden zápas, komu se to poštěstí?!“ směje se při vzpomínce na zápas, který skončil 12:1…

Letos se nic takového neopakovalo, ale Lubné se dařilo, klub i po sestupu funguje perfektně, což nebývá po pádech pravidlo. „Za tohle musím vedení pochválit, kolem fotbalu se tam pohybuje dost skvělých a pracovitých lidí, kteří nám zajišťují perfektní servis,“ chválí vedení.

To spolu s hráči oslavilo podzimní triumf hned do posledním zápase podzimu a Adam Trejbal přiznává, že se slavilo urputně a tančilo se nejen na stolech, ale prý také trochu i pod nimi…

A dokdy ho budou fotbalové radovánky bavit? Náruživý kuřák doufá, že co nejdéle. „Vykouřím dvacítku denně, tak uvidíme, co půjde, ale fotbal miluju, takže do čtyřiceti bych rád hrál na téhle úrovni a pak třeba někde níž, to by mi nevadilo,“ dodává Osobnost Deníku pro tento týden Adam Trejbal.