Jenže byl doma na Balkáně, kde trávil dovolenou, a Hředle chřadly. Teď jim pomohl, byl to opravdu jeho zápas. Zejména při šancích Daniela Havlovce se ukázal. „Bylo to kolem sedmdesáté minuty, to byl nejtěžší zákrok. Celkově jsem si docela dost zachytal,“ usmíval se vytáhlý brankář.

Bečirovič platil i doma v Srbsku za výborného brankáře, dostal se s Jagudinou dokonce do druhé a třetí ligy. Pak se zamiloval do Češky a mířil za ní do české kotliny, do Rakovníka.

I. B třída: Hostouň slaví první bod, divočina v Zavidově a hrdina Bečirovič

Tady se k fotbalu vrátil až po čase, kdy ho kamarádi přemluvili, aby šel kopat za Janov. „Ale tam jsem hrál zálohu, do brány jsem už nechtěl,“ směje se.

Přesto nakonec kývl Hředlím. Jejich lidé se dozvěděli o jeho brankářských kvalitách a jali se jednat. Byl to jejich velký majstrštyk. „Přemluvili mě, že prý nemají brankáře. Už jsem dědek, ale šel jsem,“ vypráví zedník, který svému tělu nedává odpočinout. Přes den tvrdě maká na stavbě, odpoledne na tréninku, o víkendu na zápase. Nestěžuje si, to ani omylem.

A v Česku se prý po dvanácti letech cítí, jako by se tady narodil. „Je tam trošku jazyková bariéra, ale už také ne taková. Třeba dcerka mluví jenom česky. Já se rád vracím domů za maminkou, rodinou, kamarády, ale ty jsem našel báječné i tady,“ uzavřela nová Osobnost Deníku.