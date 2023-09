Podle Javůrka se Lány hlavně nechtěly Rakovníka leknout. Naopak, plán byl jasný, využít svoje největší zbraně. Doma na malém hřišti je to výborný presink, který také přinesl gól na 2:0. Už předtím poslal svou obávanou šlupku do hostující klece Paluba. „Začali jsme, jak jsme si řekli a vycházelo to. Bohužel jsme další šance nedali a oni nám to po brejku snížili,“ komentoval Javůrek gól Červeného, který podle něj mířil jinam než plánoval. „Jak jsem to viděl já, tak mu to sjelo a místo na zadní tyč vystřelil na přední. Mě to zmátlo, možná se to dalo chytat,“ mrzelo ho trošku.

Naopak na vyrovnávací gól Brouma neměl nárok, tam chybovala obrana a mladý Barnabáš mířil už do prázdné.

Lánům se to povedlo, vyřadily z poháru Rakovník! Ostatní končí

Za stavu 2:2 už byl Rakovník o něco lepší, ale Javůrek už za svá záda nic nepustil a následovaly zmíněné penalty, kde kraloval. Na Lánech se tak slavilo. „Staráme se teď jako klub o hospodu, takže jsme si pivko dali, to je jasné. Ale čeká nás hodně důležitý domácí zápas s Libušínem, který má jen čtyři body a bude se na nás chtít dotáhnout. Takže to nebylo nic velkého, v sobotu musíme být fit,“ říká šestadvacetiletý brankář.

Ten začínal kdysi doma v Novém Strašecí, ale když byl v žácích, vyzkoušel si hokejbal a ten ho bavil víc. „Pauza byla dlouhá čtyři roky, pak jsem to začal zase zkoušet za Rynholec. Ještě jsem se vrátil do Strašecí, kde vedl dorost náš současný lánský trenér Jarda Cafourek, v chlapech jsem tam pak dělal dvojku Petru Kutovi,“ vybavuje si první spolupráci se zkušeným pardálem, jenž čapal i v lize. Dneska je to opačně, Kut už jako skutečný veterán jen spíš symbolicky kryje Javůrkovi záda na Lánech…

Doma Doberáci v zatáčkách nebrzdí, Lány pokazily finiš na Braškově

Filip Javůrek má ale Petrem „Míčkem“ Kutem spojen také svůj největší fotbalový zážitek. Když Strašecí bojovalo ještě v divizi a hostilo ve velké bitvě Třeboň, dostal Kut za stavu 1:0 červenou kartu! „Musel jsem tam já a byly to nervy. Potřebovali jsme vyhrát, udržet to. Naštěstí se to povedlo, i jsem něco chytil. Mám na to také jednu nesmrtelnou vzpomínku, protože jsem dostal loktem a vyrazili mi dva zuby,“ směje se gólman.

Ve Strašecí už se nakonec jemu ani některým kamarádům nelíbilo, a tak následovali Jaroslava Cafourka na Lány, kde jsou spokojeni. Tým je stále silnější, kvalitnější, patří ke špičce I. B třídy. Takže nás pochopitelně zajímaly Javůrkovy sny, ale on odpovídal výlučně klubově. „Hlavně nás musí fotbal bavit a musíme pro něj dělat i mimo zápasy. Máme už novou tribunku, chtěli bychom ji časem zastřešit. Chtěli bychom nové kabiny a další věci, které by areál zkulturnily. Pomáhá nám také obec, což je fajn. A sportovně? Jsme většina z nás pořád ještě docela mladí, tak se třeba někdy dočkáme i té A třídy, zejména Jarda Cafourek a Milan Petr by to chtěli,“ dodal sympatický brankář, Osobnost Deníku pro tento týden.