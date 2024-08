Korčák je sice přímo ze Zavidova, ale s fotbalem začal v Čisté, v jeho rodné vísce se ještě do meruny soutěžně nekopalo. „Do Čisté nás vozil Jirka Plincner, můj první a nejoblíbenější trenér, skvělý chlap, co se mnou šel vlastně až do mužů,“ vzpomíná dnes osmatřicetiletý útočník.

Od malička bylo vidět, že má talent, v dorostu ho tak zlákali do Tatranu Rakovník. Pak jako mladý kývl na nabídku Jesenice, která tehdy válčila v krajském přeboru, jenže. „Po nějakých třech zápasem jsme si přetrhal vazy v kotníku a byl konec. Nabídky jsem měl do vyšších soutěží i pak, lákali mě třeba z Kladna do divize, ale já mám dost náročnou práci a trénovat nějak hodně často bych nemohl,“ vysvětluje chlapík, který se živí prací ve výškách, na střechách domů.

A tak zatímco třeba brankáře Romana Pavlíka Kladno ze střechy doslova sundalo a nakonec si s Plzní zachytal Ligu mistrů, Tomáš Korčák zůstal řemeslu věrný a fotbal hrál na krajské úrovni.

Nelituje. Nejdřív hodně pomohl v B třídě Senomatům, po čase ho pak zlákal mateřský Zavidov a tam prožil nejlepší roky kariéry.

„S Danem Štilerem jsme se vrátili ze Senomat, přišli kluci z Tatranu a my nejen vykopali hned okres, ale vzápětí jsme vyhráli i B třídu. V A třídě jsme pak hráli také dobře, ale po čase to začalo jít z kopce. I tak to byly hezké časy,“ zasní se skvělý kanonýr.

Před pěti roky ale přičichl trochu náhodně i k jinému sportu. Také se hraje na vzduchu, také na trávě, jen míček je menší.

Golf!

„Byla to fakt náhoda. Kamaráda postihl už v osmatřiceti infarkt, a když se uzdravil, manželka mu zakázala jeho velkou lásku, motorku. A tak se dal na golf, který mu povolila. Mě pak přemluvil, ať hraju s ním,“ usmívá se Tomáš Korčák.

Začínal v Podbořánkách za Jesenicí, to je dodnes jeho domácí plac. Rád ale vyrazí na jiná hřiště, do varů, Beřovic, Liberce. „Všude jsou moc hezké areály, každý má něco do sebe. Navíc má golf oproti fotbalu jednu velkou nevýhodu, nikdo vás tam nenakopne,“ vysvětluje, proč dnes už dává přednost novému sportu.

„Je to teď můj větší koníček, větší relax. Na fotbale je prostě moc mladých janků, kteří nekoukají doleva doprava, a nakopou vám. To mě děsí, protože já musím v pondělí zase na střechu a makat, nemůžu ležet doma. Tohle je na fotbale škoda,“ říká Tomáš Korčák.

Zároveň ale potvrzuje, že Zavidovu bude pomáhat dál, když to půjde. Tak jako teď s Pustověty, kdy naskočil během druhého poločasu a dvěma góly a asistencí na vítězný zásah zařídil, že body zůstaly na domácí půdě. Vrtil se tak doslova jako bájný Cézar do Říma - s triumfem! "Jojo, kluci z Pustovět už byli utahaní, to se mi to hrálo,“ smál se Korčák, podle něhož je taková pomoc ideální. „Aby už víc hráli mladí kluci a já občas přišel pomoci takhle ke konci. To by se mi líbilo,“ dodal se smíchem Tomáš Korčák, Osobnost Deníku pro tento týden.