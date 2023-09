Za tři kola nastřádal pět branek a je hlavní ofenzivní postavou nové složeného fotbalového týmu Mšece a Nového Strašecí. Petr Kučera za něj původně ani neměl hrát, ale jsou tady šťastní, že zůstal, bez něj by devět bodů v tabulce I. B třídy asi neměli.

Zleva Petr Kučera, Jiří Kapek a Dan Rosenbaum | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Kučera byl hrdinou sobotního těžkého zápasu ve Švermově. Do sítě brankáře Truhláře poslal dvě přesné střely a jeho tým odvezl tři body za výhru 3:1. „Věřil jsem, že zase uspějeme. Dobře trénujeme a kvalita v týmu je. Těžký je sice každý zápas a tenhle byl také, protože Švermov byl do půle lepší a má výborný přechod do útoku, a naštěstí dost šancí nedal. Ale opravdu jsem v body a výhru věřil,“ vyprávěl střelec dvou branek, který už jich má za tři kola na kontě pět, spolu s Tomášem Kubíkem z Vraného nejvíc v soutěži.

Přitom Kučeru lákal k návratu Zavidov, kam před rokem přestoupil z rodného Tatranu Rakovník. Dařilo se mu tam, ale v zimě ho požádalo o krátkou výpomoc Nové Strašecí. Nakonec z toho byla pomoc na celé jaro, a i když se záchrana I. A třídy nepovedla, Kučeru vedení v klubu udrželo.

Zatím se zdá, že tým šlape perfektně, ale je také pravda, že tři soupeři z úvodu soutěže by neměli patřit do nejvrchnějších pater tabulky. Takový čeká na chmelaře alias bubáky až tuto sobotu v podobě zatím stoprocentní Dobrovíze. „Těšíme se, jen je škoda, že nás zatím trochu brzdí zranění některých klíčových hráčů. Naštěstí máme široký kádr a kluci, co jdou na hřiště, zahrají pokaždé velmi dobře,“ chválí Kučera spoluhráče.

Bývalý borec Tatranu, který si v kariéře s úspěchem zahrál rovněž za konkurenční SK Rakovník, překvapil ve Švermově, že při jedné z šancí byl jasně faulován brankářem, ale zákrok až "nečesky" ustál a penalta se nepískala. Pohříchu nepadl ani gól…

Kučera ale sympaticky přiznal, že o žádné velké gesto fair-play nešlo. „Já zůstal na nohou, protože jsem čekal, že až doběhnu k bráně, budu tam pořád sám, což se bohužel nestalo. A za druhé: věděl jsem, když rozhodčí penaltu pískne, tak jí stejně kopat nebudu, tak jsem to radši zkusil zakončit,“ smál se Petr Kučera, Osobnost Deníku pro tento týden.