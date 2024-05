Slabce si užívají po nějaké době herní pohodu. Udržují se ve středu tabulky, výhry střídají porážky, ale zápas s Rudou byl specifický. A hráči si ho užili. „Hostů přijelo jen deset, takže se nám hrálo samozřejmě dobře. Navíc do sebe všechno zapadalo. Dařily se nám kombinace, zakončení, prostě to sedělo,“ usmívá se Konopásek a ani jeden z pěti vstřelených gólů nechce vyzdvihovat. „Jedině kluky za to, jak ty akce sehráli, většinou to bylo do prázdné nebo poloprázdné brány,“ vrací se k zápasu.

Marek začínal kdysi v Pavlíkově, už v žácích si ale zahrál jak za Slabce, tak za Roztoky či Lubnou. V dorostu už si ho vyhlédl Tatran Rakovník a zamířil tam. Propracoval se až do kádru mužů, dokonce si zahrál i za A mužstvo vyšší soutěže. „Ale jestli to byla divize nebo něco jiného, to vám neřeknu. Je to pár pátků a já si to nepamatuji,“ chechtá se chlapík, jemuž je přitom pouze 32 roků a optikou dnešní fotbalové doby je tedy těsně za půlkou kariéry…

„Je fakt, že dnes je mladé kluky těžké u fotbalu udržet. Já po konci v Tatranu šel do Slabec proto, že mě tam kdysi trénovat táta a ke klubu jsme měl vztah. Vypadalo to tam s fotbalem všelijak, tak jsem oslovil nějaké kamarády a šli jsme pomoci. Zatím se to celkem daří, udržujeme se v polovině tabulky a věřím, že aspoň tu třetí třídu budeme držet. Navíc je tady fajn zázemí a máme výbornou partu,“ pochvaluje si Marek Konopásek.

Ten se nezajímá jen o fotbal, ale věnuje se také běhání a rybaření, to je jeho velký koníček. „S běháním je to teď slabší, před časem jsem měl zraněné koleno a musel toho na čas nechat. Zase ale začínám a hlásím se i do běžecké ligy v armádě, kde pracuji,“ říká absolvent Pražského půlmaratonu.

Zato prut, naviják, či podběrák má po ruce pořád. „Nejvíc jezdíme na Berounku, Labe a také máme karavan na Orlíku. Nejlepší úlovek? Sumec měřící dva metry patnáct,“ právem se chlubí zdoláním naší největší ryby, na což potřebujete nejen svaly, ale i fištróna…

Marek Konopásek – Osobnost Deníku pro tento týden, ho má jak u vody, tak na zeleném pažitu a obrany týmů třetí třídy musí vždycky zbystřit, když ho mají proti sobě.