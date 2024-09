„Sedlo mi to, dařilo se mi všechno nač jsem sáhl. Určitě to byl můj nejlepší zápas za Lány, protože soupeř vůbec nebyl slabý. Ale nedával góly a my ano,“ hlásil pětadvacetiletý borec.

Nejcennější pro něj byl první gól, dal ho totiž hlavou. A ačkoliv měří slušných 187 centimetrů, hlavičkovat prý neumí. „Hlavou jsem dal podle mne podruhé v životě a už jich asi moc nedám. Tohle mi fakt moc nejde,“ přiznává velký poctivec, jak o něm mluví tahoun Lán Milan Petr.

close info Zdroj: David Svoboda zoom_in Lukáš Rus nastřílel do sítě Libušína tři branky.Rus pochází ze Stochova, kde hrál až do 23 let. Všem základům ho naučil trenér Bohumil Suchan, a protože dával dost gólů, vyhlédly si ho sousední Lány hrající o dvě soutěže výš. „Můj kamarád Míra Slezák mě zkoušel, jestli bych si nechtěl vyzkoušet krajskou soutěž a já nakonec souhlasil. Teď mi zase lákají zpátky kluci ze Stochova, kteří mají ve třetí třídě vítěznou šňůru, ale ještě se mi z kraje nechce,“ uculuje se majitel dvou krásných psů Bubliny a Berryny.

Jim také věnuje hodně času, hodně ho ale pohltí také fotbal, rád ho hraje však nejen na trávě, ale také na počítači. „Aktuálně hraju Fifu, nezářím, ale není to úplně špatné,“ směje se.

Zbytek času mu bere samozřejmě zaměstnání. Lukáš je městským policistou na Stochově a nestěžuje si. V bývalém hornickém městečku je prý více hodných lidí než lumpů. „Na Stochově máme fajn lidi, problémů tam tolik neřešíme,“ říká majitel příjmení, které by mu v současnosti mohlo dělat v Česku problémy. „Lidé mi příjmení Rus nadnesou docela často, ale problémy s tím fakt nemám,“ mávne rukou.

A jaké má Lukáš Rus ambice ve fotbale? „Kdyby se někdy povedlo vyzkoušet si I. A třídu, asi bych nebyl proti. Zjistil bych, jestli na ni vůbec mám,“ dodal stochovský kanonýr ve službách lánského team worku.