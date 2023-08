Oba se už stali v minulosti Kanonýry Deníku, teď jsme Petra Šnídla a Radka Pokorného určili Osobnostmi Deníku. Za výkon v utkání okresního přeboru Městečko – Lužná si to oba vrstevníci, kteří už půl desetiletí jedou „páté gumy“, jednoznačně zaslouží.

Osobnosti Deníku: nestárnoucí borci Lužné Radek Pokorný (vlevo v červeném) a Městečka - Petr Šnídl. | Foto: A. Brabcová a B. Kučera

Radek Pokorný nastřílel všechny tři branky svojí Lužné, zatímco Petr Šnídl sice jen dvě, ale ta z 94. minuty byla zásadní a hodně sladká – zápas rozhodla na 4:3, Městečko v té chvíli bylo oslabeno o jednoho vyloučeného hráče! Navíc jak už to u Šnídla bývá pravidlem, padla jeho branka po nádherně trefené křížné ráně.

Funkcionáři obou klubů si Šnídla i Pokorného hýčkají, dlouhodobě jsou totiž jejich tahouny. Pokorný roky hájil barvy Tatranu Rakovník a do Lužné se vrátil až na stará kolena, protože tady cítil menší dluh: kdysi jí podepsal přestup a vzápětí také Tatranu. Luženští to vzali sportovně, nezlobili se, a tak šel Pokorný na závěr kariéry k nim, ač pochází z Lubné. Tady si zahrál aspoň jednu sezonu poté, co Lužná postoupila na jediný rok do kraje a on už dálky jezdit nechtěl.

Foto: Nedisciplinované kolo okresního přeboru: osm červených a dvacet žlutých

Šnídl fotbal miluje, ale v kariéře upřednostnil pohodu v Městečku, zatímco profi byl ve futsale či sálovém fotbale. Tam dosáhl obrovských úspěchů, patří k nejlepším českým hráčům všech dob, zahrál si na MS v sálovce.

Radka Pokorného a Petr Šnídla navíc kromě téměř totožného věku a fotbalového umu spojuje ještě jedno a to asi nejdůležitější: jsou oblíbení v kolektivu, které mají jejich kluby podle pohledu zvenčí naprosto fajnové.