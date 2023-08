Svou zásluhu na výsledku zlehčoval, podle něj rozhodly čtyři rychlé góly jeho spoluhráčů. „Párkrát mě to pak trefilo, tak jsem konečně trochu klukům pomohl, ale od toho v bráně jsem, ne?“ usmál se Tomáš Pešek.

Video, foto: Rakovník zaskočil nástupem Podlesí. Domácí se těžce vzpamatovávali

Speciální pochvalu si od něj vysloužily posily. Možná nemají taková jména jako fotbalisté, co rozšířili v létě řady rakovnické konkurence, ale ať to byli Sabo, Ždánský nebo Wajshajtl, všichni dali po gólu a hráli bezvadně. „Byli fantastičtí, opravdové posily! Po trochu nepovedené přípravě, kdy se o nás otírali i někteří bývalí rakovničtí hráči, to byla obrovská vzpruha. Musíme v tom vydržet a makat dál. Bodovat hlavně doma a venku zkusit překvapit jako v Podlesí. Jak říkal Ivan Horník: důležitý sou body, na všechno ostatní se vy…“ připomíná Tomáš Pešek velkou pravdu kdysi obávaného, dnes s odstupem doby už spíše úsměvného šíbra.

Mimochodem v Podlesí žlutomodří nepřekvapili jen sebe, svoje fanoušky a tým domácích. Velkou show si nechali po závěrečné děkovačce s fandy. „Zaskočili jsme ke stánku a vypili ho,“ smál se Pešek poté, co hostinský musel vyhlásil pivní bankrot – rezavý nápoj prostě došel.

Zavidov počítal ztráty, ale hlavy tady nikdo nevěší. Která posila dá góly?

Jaká byla vůbec kariéra Tomáše Peška?

Začínal v SKP Rakovník v pěti letech, později přešel jako talent na chvíli do Příbrami a do SK Rakovník, kde ho trénoval Jan Janota, tehdejší třídní učitel kluků z týmu. Peškovi se dařilo dál a šanci dostal v ligovém dorostu Kladna, odkud se vrátil až v posledním juniorském roce a byla to trefa, protože tým Rakovníka tehdy postupoval do krajského přeboru.

„Trénoval nás Jirka Kučera a v týmu byla neskutečná parta. Byl to můj jediný postup a strašně rád na tu dobu a kluky z týmu vzpomínám,“ zasní se.

Krátce prošel také další angažmá. Před pěti lety pomáhal Novému Strašecí, před nedávnem s celým béčkem SK přešel na ještě potřebnější výpomoc k jinak nekonečnému rivalovi z lesa – Tatranu. „Moc slávy jsme tam neudělali,“ ucuknou mu koutky a doplňuje, že jednou přestoupil na jediné utkání do Roztok a ty ve stejné sezoně postoupily do B třídy…

Tomáš Pešek se nevěnuje pouze chytání, on ho také vyučuje, před časem se totiž stal trenérem brankářů. Zprvu byl k dispozici mladíkům z celého okresu, nyní už se věnuje hlavně mladým borcům ze svého klubu. V áčku mu zůstal parťákem Jakub Tůma, ale vychází s ním stejně jako s Radkem Zachem, jenž odešel do Tuchlovic. „Všichni věděli, že Radek má navíc než A třídu. S Kubou Tůmou to máme padesát na padesát, vždycky rozhodnou trenéři. Je to sice konkurence, ale určitě si s ním nebudu podkopávat nohy, to jsem nikdy nedělal a doufám, že to nikdy nezažiju,“ přeje si Tomáš, mimochodem fotbalový redaktor serveru fotbalunas, který mapuje zejména nižší soutěže. Ty krajské a rakovnické Pešek ovládá výborně. „Je to hlavně moje zábava,“ říká.

A co si přeje do další kariéry? Aby se dařilo nejen jeho Rakovníčku, ale také milované Slavii. „Chci zase titul do Edenu,“ zasnil se Tomáš Pešek, Osobnost Deníku.